Eduardo Camavinga: "Hago mucho más trabajo invisible"

Eduardo Camavinga,en un partido con el Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, ha dicho hacer "mucho más trabajo invisible" este curso a las órdenes del entrenador portugués José Mourinho, a quien ha definido como "más simpático de lo que la gente piensa" en la víspera del duelo de los merengues ante el AEK en la jornada 4 de la Liga de Campeones.

En rueda de prensa, Camavinga realizó un repaso a sus últimos años ya como jugador del Real Madrid. "Primero, he ido a la escuela. Volví a la escuela, fue una experiencia muy diferente y con muchas personas con las que he aprendido mucho porque, como he trabajado cosas de mi cabeza que normalmente no hago, pues más disciplina", admitió este martes.

"Hago mucho más trabajo invisible, llego dos o tres horas antes para hacer mis cosas en el gimnasio. Siempre entrenaba dos veces, pero ahora hago mucho más y eso. Y mi mentalidad también, soy un poco más maduro, diría; no sé si se nota", completó su reflexión un día antes de jugar contra el equipo de Atenas en la liguilla de esta Champions League.

Así, dijo que lo afrontarán "como siempre". "Cada partido tiene su momento, pero nuestro trabajo es ganar todos los partidos. Hemos empezado bien la temporada y tenemos que seguir así. Entonces mañana, como todos los partidos son importantes, tenemos que seguir con confianza. Tenemos que conseguir la victoria por la confianza", reiteró.

Luego elogió al mediocampista Bernardo Silva. "Es un gran jugador, que nos da mucha posesión también. Nos apoya mucho en la salida de balón y, cuando dije eso la otra vez, aquel momento sí necesitábamos a un jugador de ese perfil, pero es verdad que Bernardo nos ayuda mucho y los resultados están ahí", aludió Camavinga a declaraciones suyas de 2025.

"Hemos ganado seis partidos, hemos ganado muchos partidos de esta temporada y hemos empezado bien. Es un gran jugador y los grandes jugadores nos ayudan siempre", agregó sobre Bernardo Silva y justo a continuación también alabó a Vinícius Jr. "Es madridista desde niño, tiene el corazón blanco y a él le encanta el club. Para mí, que soy muy cercano, no pienso que él quisiera salir", opinó sobre el brasileño.

Camavinga recibió críticas el curso pasado por su expulsión ante el Bayern en los cuartos de final de la Champions. "La verdad es que fue duro, difícil para mí, porque en mi carrera no había tenido este tipo de momentos. La roja y que no jugase en la Copa también... pero pienso que siempre en lo negativo hay buenas cosas que aprender y lo he pensado mucho. Ahora soy un hombre nuevo, he trabajado mucho este verano, tengo más disciplina que antes", repitió sobre sus nuevas costumbres.

"Ahora trabajo para devolver la confianza que el club me ha dado y he cambiado porque he pensado mucho en las cosas que tenía que mejorar, porque no las había hecho bien. Y de las primeras cosas que hice cuando vi al míster fue hablar con él. Me ha dado toda su confianza, ha hecho que me quieran, que sea importante y eso me ha dado mucho para trabajar un poco más como lo estoy haciendo ahora", describió sobre 'Mou'.

En este contexto, Camavinga volvió a recordar su expulsión contra el Bayern. "Ese episodio lo pensé durante este verano, me afectó y a mi familia también. El caso es que cuando hice las cosas que se me habían dicho para el partido del Barcelona, no era una revancha, es solo que yo trabajo todos los días, hago el trabajo invisible que nadie ve todos los días para hacer este tipo de cosas en el campo y tengo que seguir así. De lo que hice en Barcelona la gente se va a olvidar y tengo que hacer otras más en los próximos partidos", se refirió al reciente Clásico.

Además, comentó que 'Mou' "es muy muy simpático, más de lo que la gente piensa". "Es un gran entrenador, con mucha historia y que nos enseña mucho cada día, más la mentalidad del campo", añadió Camavinga.

"La verdad es que siempre hemos tenido una buena relación y un equipo unido. Es solo que para vosotros, cuando los resultados no son buenos, hay cosas malas que pasan en el vestuario. Pero siempre estamos como un equipo unido. Es solo que ahora los resultados están bien y para vosotros así todo está bien. Es solo el punto de vista", incidió.

"Hace mucho tiempo que estoy en el mundo del fútbol. Pueden decir muchas cosas malas de mí, pero la verdad es que, si digo la verdad, me dan igual. Es solo que cuando afecta a parte de tu familia o cosas así diferentes... eso que sí puede tocarte. La verdad que, si me dices cosas a mí, me da igual. Pero así es la vida y un futbolista tiene que pensar siempre en sí mismo. Eso es lo que he hecho y no puedes tener dudas en ti mismo por la crítica que la gente te hace, solo seguir trabajando y después volver a tu mejor nivel", concluyó el centrocampista francés.