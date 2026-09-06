Elche y Celta quieren estrenar victorias a costa de Real Sociedad y Getafe

Matías Dituro, en un partido con el Elche CF. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF, en casa frente a la Real Sociedad, y el RC Celta de Vigo, a domicilio contra el Getafe CF, buscarán este lunes mejorar sus prestaciones en LaLiga EA Sports 2026-27 recién iniciada y estrenar sus respectivos casilleros de victorias, en sendos partidos correspondientes a la jornada 4.

Desde las 19:00 horas en el Coliseum getafense, el Celta procurará trasladar a un resultado positivo la buena imagen que a ratos ha dejado en sus cuatro encuentros ya disputados. Los vigueses llevan un partido más de Liga que casi todos los demás porque se le adelantó otra fecha para encajar su calendario liguero con su concurso en la Europa League.

De momento, en competición nacional los pupilos de Claudio Giráldez tienen dos puntos, a razón de dos empates y dos derrotas en su haber. Su próximo adversario no está mucho mejor, pues el Getafe luce tres puntos después de haber cosechado un triunfo y dos derrotas en tres encuentros.

Por otro lado, desde las 21:30 horas en el Estadio Manuel Martínez Valero, los locales también querrán estrenar triunfo en este nuevo curso liguero; tras empatar (1-1) con el Deportivo de A Coruña en la jornada inaugural, los ilicitanos encajaron una goleada (0-5) del FC Barcelona y luego cayeron por 3-2 frente al Racing en su visita a Santander.

En cambio, la Real Sociedad está en la misma situación que el Celta, con un partido liguero más en su bagaje, y transita la zona media de la tabla con cuatro puntos; pese a arrancar la campaña con derrotas por 1-0 ante el Betis y por 4-1 contra el Real Madrid, el cuadro donostiarra se levantó ganando 2-1 al Espanyol y empatando a cero con el propio Celta.

--HORARIOS DEL LUNES EN LA JORNADA 4 DE LALIGA EA SPORTS.

Getafe - Celta. Soto Grado (C.Riojano) 19.00.

Elche - Real Sociedad. Ortiz Arias (C.Madrileño)21.30.