El Elche CF presenta 'Martínez Valero 1976-2026', un viaje por 50 años de historia. - ELCHE CF

La obra de Antonio J. Pamies repasa la construcción del estadio y su transformación en uno de los grandes símbolos de la ciudad y el club

ELCHE (ALICANTE), 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha presentado este miércoles el libro 'Martínez Valero 1976-2026', una obra de Antonio J. Pamies que recorre los 50 años de historia del estadio franjiverde, desde su construcción hasta la actualidad, con más de 150 fotografías históricas, muchas de ellas inéditas, que homenajean a uno de los grandes símbolos del club y la ciudad ilicitana.

El acto contó con la presencia del presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago; el director general del club, Pedro Schinocca; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche, José Antonio Román, así como representantes de la Grada de Animación 'Fondo Sur 1923', la Federación de Peñas, y leyendas franjiverdes como Miguel Quirant, Paco Bonet o Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino', el jugador con más partidos del Elche CF y el segundo máximo goleador histórico de Segunda División.

El libro se adentra en los orígenes de un proyecto que nació en un momento de crecimiento de Elche y de transformación social y económica, y que supuso el reto de construir un estadio a la altura de una ciudad que avanzaba a pasos agigantados.

La obra repasa las dificultades económicas y sociales que acompañaron al proyecto, así como los distintos acontecimientos que marcaron sus primeros años de vida. Desde su inauguración en 1976, el Martínez Valero ha acogido partidos internacionales, fue una de las sedes del Mundial de España en 1982 y acogió la final de la Copa del Rey en 2003 entre el RCD Mallorca y el Recreativo de Huelva.

Cinco décadas después, el Martínez Valero continúa siendo el estadio del Elche CF y uno de los grandes referentes del fútbol en el país. Además, ha albergado siete encuentros de la selección española de fútbol, tres amistosos y cuatro oficiales, en los que la 'Roja' ha logrado la victoria en todos.

El último fue el 2-0 contra Georgia, con el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria en el palco, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026, en el que los pupilos de Luis de la Fuente conquistaron su segunda 'estrella' en la final (1-0) contra Argentina en Nueva York (Estados Unidos).

'Martínez Valero 1976-2026', con un precio de 25 euros y ya disponible en las tiendas oficiales del Elche CF físicas y en la web oficial, recupera esa historia y pone en valor el esfuerzo de quienes hicieron posible levantar un estadio que, medio siglo después, sigue formando parte de la identidad de todos los ilicitanos y de LaLiga EA Sports.