Elche - Girona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el partido que abre la jornada dominical en el Martínez Valero, el Girona, antepenúltimo clasificado (12) y herido por lo sucedido en la Copa del Rey, aspira a abandonar las posiciones de descenso a costa de meter en problemas al Elche, que arrastra ya siete fechas sin ganar y que ha perdido fuelle en la clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche: Peña; Núñez, Affengruber, Chust, Pedrosa; Febas, Aguado, Mendoza; Valera, Álvaro Rodríguez y Mir.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Arnau, Reis, Álex Moreno; Martín, Witsel; Tsygankov, Asprilla, Roca; y Vanat.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Elche y Girona de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 7 de diciembre a las 14.00 horas en el Martínez Valero.

DÓNDE VER

El duelo entre los ilicitanos y los gironís se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.