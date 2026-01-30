El Elche quiere bajar de la nube al Barça

Archivo - Héctor Fort (Elche CF) y Lamine Yamal (FC Barcelona) pugnan por el balón durante el partido de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Elche CF en el Estadi Olímpic Lluís Companys - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF recibe este sábado (21:00 horas) al FC Barcelona en el Martínez Valero en la jornada 22 de LaLiga EA SPorts con la ilusión de tumbar al líder y recuperar sensaciones tras cuatro jornadas sin ganar, mientras que los 'culers', en la nube por su clasificación para los octavos de la 'Champions', pretenden doblegar a los franjiverde para mantener la cabeza de la tabla.

Pese a perder (1-3) -la única derrota como local- contra el Villarreal y empatar (2-2) ante el Sevilla en sus dos últimas actuaciones en casa, el Elche está ofreciendo un buen juego en el Martínez Valero y ha logrado una suma de puntos que les estaba permitiendo estar en la zona media-alta de la clasificación, pero su 'sequía' a domicilio ha acercado a sus rivales en la pugna por la salvación.

Por su parte, el líder Barça se rehizo de la derrota en Anoeta, donde vio mermada su distancia ante el Real Madrid a un solo punto, y tras ganar al Real Oviedo quiere volver a ganar en el Martínez Valero para presionar al equipo blanco antes de que los de Arbeloa afronten el derbi madrileño el domingo contra el Rayo en el Santiago Bernabéu.

De ahí que los de Hansi Flick, tras el 4-1 contra el Copenhagen que les permitió terminar la Fase Liga de la Champions en quinta posición y lograr el billete directo a los octavos de final, y después de tumbar al Real Oviedo (3-0) en la partido de la tromba de agua que inundó el Spotify Camp Nou, no puedan fallar ni dudar y menos aún menospreciar a un Elche que compitió bien en la primera vuelta. El balance es favorable para el Barça, que ha ganado en los últimos cinco precedentes en Elche.

En noviembre del año pasado, el FC Barcelona se impuso por 3-1 al Elche en la jornada 11 de esta Liga, todavía en el Estadi Olímpic Lluís Companys, castigando los errores de inicio del equipo ilicitano y con más pegada para reconducir su persecución al liderato, con dos tantos tempraneros de Lamine Yamal y Ferran Torres y, pese al tanto de Rafa Mir en el 42', la sentencia llegó en la segunda parte gracias a un buen gol de Marcus Rashford.

Pero el equipo de Hansi Flick, pese a ponerse 2-0 a los once minutos, no estuvo cómodo ante un Elche que le devolvió la moneda de la presión y fue valiente, pero no tuvo tanto acierto. Mir pudo hacer un doblete pero lo evitó el polaco Wojciech Szczesny --titular por lesión de Joan Garcia-- y el Elche se fue frustrando y apagando, sobre todo tras el tercer tanto del internacional inglés.

Sobre ese duelo de la primera vuelta, el técnico ilicitano aseguró este jueves que es un "ejemplo", pese a la derrota, de que el Elche puede competirle al Barça. "En la ida hubo momentos en los que no nos protegimos bien, sobre todo en el lado opuesto, y eso nos penalizó, pero luego corregimos cosas y demostramos que podíamos generarles problemas", manifestó Sarabia.

Ahora, el técnico ilicitano, con pasado blaugrana cuando fue segundo técnico de Quique Setién, recibe a quien fuera su club con ganas de tumbar por fin a los 'culers' en Elche y terminar con esa racha de partidos sin ganar en casa, para sumar 3 puntos que les permitan escalar posiciones.

Sarabia tiene buenas noticias porque podría recuperar al delantero Rafa Mir y a los centrales Pedro Bigas y Víctor Chust, el internacional chileno Lucas Cepeda podría debutar, aunque pierde al sancionado Aleix Febas, piedra angular en su creación en el centro del campo, y causarán baja el cedido por el Barça Héctor Fort y Álvaro Núñez, con molestias en el pubis, en la defensa.

Por su parte, el FC Barcelona llega a Elche con Eric Garcia, pese a que recibió un golpe en la cabeza en el duelo de Champions, y también con João Cancelo, que únicamente está inscrito para LaLiga. Además, Ferran Torres ha dejado atrás su lesión muscular y está listo para dar descanso a Robert Lewandowski en la punta de ataque, y regresa al equipo un Frenkie de Jong que estaba sancionado en Europa. Las bajas siguen siendo Andreas Christensen, Gavi y Pedri.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ELCHE CF: Peña; Pedrosa, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Mendoza, Aguado, Martim Neto; Diangana; y Álvaro Rodríguez.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Bernal; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego).

--ESTADIO: Manuel Martínez Valero.

--HORA: 21:00/Movistar+ y DAZN.