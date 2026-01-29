Sarabia: "El Barça es de los mejores equipos y nos va a exigir ser muy valientes"

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, elogió este jueves al FC Barcelona antes del duelo de este sábado en el Martínez Valero (21.00), al asegurar que el conjunto blaugrana es "uno de los mejores equipos del mundo cuando juega en campo contrario", un reto de máxima exigencia para un equipo ilicitano condicionado por las bajas y el contexto competitivo, pero decidido a competir con valentía y personalidad ante uno de los grandes de LaLiga.

"Para mí el Barça en campo contrario es de los mejores equipos del mundo, por lo tanto vamos a intentar durante tramos del partido que no pueda jugar tanto en nuestro campo, sabiendo que vamos a ir a presionar una y que nos van a superar, que nos tocará replegarnos, estar frescos y ser valientes", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que sabe que los 'culers' --club del que fue segundo entrenador en la época de Quique Setién-- les van a "encarar". "Sabemos que nos van a desbordar y nos van a generar situaciones de gol, pero también sabemos que es un equipo al que se le puede hacer daño, como ya se lo hicimos en la ida, especialmente en transiciones y siendo capaces de superar su presión tras pérdida", desarrolló el técnico ilicitano.

Sarabia recordó precisamente el partido de la primera vuelta como un ejemplo, pese a la derrota (3-1), de que el Elche puede competir ante el Barça si gestiona mejor determinados detalles. "En la ida hubo momentos en los que no nos protegimos bien, sobre todo en el lado opuesto, y eso nos penalizó, pero luego corregimos cosas y demostramos que podíamos generarles problemas", explicó, incidiendo en que este tipo de encuentros exigen "saber recibir golpes, asumir que te van a generar ocasiones y seguir convencido de tus argumentos".

Contextualizó el duelo dentro de una temporada marcada por la dificultad propia de un recién ascendido y por un mes condicionado por la falta de continuidad en el trabajo. "Es normal que tengamos altos y bajos en un equipo que viene de Segunda y que ha tenido bajas muy significativas, pero si analizamos con frialdad, incluso en estas últimas semanas hay muchas más cosas positivas que negativas", afirmó, destacando que el equipo ha podido completar "una grandísima semana de entrenamientos" que les ha permitido preparar el partido con más detalle.

En este sentido, Sarabia reconoció que las bajas y los problemas físicos influyen en el planteamiento ante un rival como el Barcelona, especialmente en la banda derecha, donde el Elche llega mermado. "Hemos perdido a jugadores importantes y ahora mismo estamos condicionados por lesiones, como la pubalgia de Álvaro Núñez, que se agravó en las últimas semanas, y otras ausencias que nos han limitado mucho", explicó, subrayando el compromiso del lateral. "Álvaro está poniendo todo de su parte para recuperarse, tiene una actitud honrada y unas ganas enormes de ayudar al equipo", añadió.

Por último, el técnico ilicitano enmarcó el encuentro ante el Barça en un contexto de exigencia competitiva y de ruido propio del mercado invernal, pero sin dramatizar la situación. "Es una competición durísima y estos partidos te obligan a ser valiente, a crecer y a aprender, incluso en medio de lesiones, mercado y dificultades", señaló Sarabia, que insistió en que su equipo debe "recuperar la esencia y la valentía para defender, para atacar y para encararlo todo" ante un rival que, a su juicio, "te exige estar al límite en cada fase del juego".