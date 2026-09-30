La Embassy Cup bate récord de participación y asistencia en su décimo aniversario en Alcobendas. - EMBASSY CUP

Paraguay revalidó el título de 2025 tras derrotar a Francia por 1-0 en la final

ALCOBENDAS (MADRID), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la Embassy Cup, la competición de fútbol que enfrenta a representantes del cuerpo diplomático y embajadas de otros países en España, ha batido su récord de participación y asistencia, con más de 60 naciones y 2.500 personas este pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas (Madrid).

El torneo, en el que Paraguay revalidó el título de 2025 tras ganar a Francia por 1-0, ha reunido a 700 jugadores, entre hombres y mujeres procedentes de diferentes cuerpos diplomáticos, junto a sus familiares y amigos, consolidando la cita un año más como acto oficial de la Semana del Deporte y reafirmándose como el mayor proyecto de diplomacia y deporte.

El evento, respaldado por el ministerio de Asuntos Exteriores, ONU, la Comisión Europea, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas y LaLiga, entre otras entidades, ha sumado el apoyo de la Fundación Laureus y sirve de promoción internacional para el Mundial de fútbol de 2030 de España, Portugal y Marruecos.

En esta nueva etapa bajo el lema 'Road to 2030', la apuesta de la competición por promover los valores de unión, paz e intercambio cultural mediante la práctica deportiva recibirá un reconocimiento oficial el próximo 6 de abril en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

La distinción en el organismo internacional coincidirá con la conmemoración del Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el marco de la proyección de este proyecto de diplomacia deportiva.