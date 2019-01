Emery podría ser sancionado por su "botellazo involuntario" a un aficionado del Brighton

Publicado 27/12/2018 18:57:33 CET

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal, Unai Emery, fue acusado de "conducta impropia" por la Federación Inglesa después de dar un botellazo de manera involuntaria a un aficionado del Brighton & Hove Albion, equipo contra el que los 'gunners' empataron (1-1) este miércoles en la tradicional jornada del Boxing Day.

El técnico español se disculpó de inmediato con el seguidor después del incidente durante los momentos finales del partido de la Premier League entre el Arsenal y el Brighton, disputado en el Amex Stadium. Emery, enfadado tras una acción, golpeó la botella y ésta impactó en un espectador.

Emery, que se disculpó de inmediato, confía que su rápida reacción sea suficiente para evitar una posible sanción. "Lo pateé por mí y se disparó a los aficionados. Pedí mis disculpas y repito mis disculpas otra vez", dijo este jueves en una conferencia de prensa.

"Le di una patada a la botella porque estaba cerca de mí y no por esta intención", añadió el preparador vasco, que fue preguntado si esperaba ser castigado por la FA: "Espero que no. No tiene que ver con la acción sino con la circunstancia. Espero que la disculpa sea el fin del asunto", sentenció.