Emery: "Tenemos mucho respeto al Maccabi, es un equipo reconocido en Europa"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, mostró "mucho respeto" al Maccabi, el rival de su equipo este jueves (21.00 horas) en la tercera jornada de la Liga Europa, y aseguró que se trata de un equipo "reconocido en Europa" y que llega a la Cerámica con pleno de victorias en la segunda competición continental.

"Tenemos mucho respeto al Maccabi, es un equipo reconocido en Europa, ha empezado con dos victorias ante los mismos rivales que nosotros y para ambos será muy importante para lograr la clasificación. El partido de este jueves no es decisivo, pero sí dará una cierta ventaja con el resto de equipos", analizó Emery en la rueda de prensa previa al encuentro con los israelíes.

"Y también por poder ser primeros porque siendo primero te puede tocar un rival que le ha costado más entrar en la siguiente fase. Ser primeros es muy importante, repito. Al Maccabi les gusta jugar mucho al fútbol, son un equipo de buen pie, utilizan la mayoría de los partidos tres centrales y tienen mucha facilidad en la salida de balón. Tiene dos españoles: Luis Hernández y Saborit, dos buenos pivotes, jugadores que están teniendo un gran recorrido", añadió.

Además, Emery demostró que ha estudiado a la perfección al rival de este juevs. "Es un equipo, en resumen, con alternativas de juego diferentes. Tendremos que estar bien posicionados para poder quitarles el balón. Esa es una de las bazas que queremos, lógicamente, tener a nuestro favor. Queremos hacer un partido completo y mañana es otro reto más para nosotros", manifestó el de Hondarribia.

"Cuando se juegan partidos cada tres o cuatro días hay una pequeña diferencia en relación a cuándo se jugó el último", dijo al ser preguntado por los periodos de recuperación. "Se reducen las opciones de tener a todos en una disposición física y mental para todos los partidos", apuntó el vasco.

"Buscaremos rendimiento y mejoras en el equipo para ser mejores que nuestro rival y sin asumir riesgos con jugadores que tiene una carga grande de partidos. Eso sí, asumiendo las exigencias que nos plantee el partido", agregó Emery, que desveló la posible vuelta de Dani Parejo ante los macabeos.

"Tenemos la posibilidad de ir incorporando -a lo mejor- a Dani Parejo, que pueda tener algunos minutos; tenemos a Estupiñán que todavía sus sensaciones no fueron plenas el otro día, pero hemos ganado tres días para su recuperación y vamos a ver si puede participar de inicio o después. Las bajas son Pedraza y Coquelin", dijo.

Por último, Emery recalcó que están "muy ilusionados" con esta competición porque tienen "muchas cosas" a las que agarrarse. "Me ilusiona esta competición y me ilusiona ver a los futbolistas en la misma sintonía. La irrupción de Yeremi, la ilusión de Take, que ha debutado, en fin, tenemos muchas cosas en las que ilusionarnos y ver nuestra capacidad de crecimiento. Tenemos que ser muy rigurosos, exigentes, ir a por la victoria y poner -siempre con nuestros condicionantes- el mejor equipo posible y que rinda", finalizó.