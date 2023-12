Enrique Cerezo: "El Atlético no está en venta"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, insistió este miércoles en que el club colchonero "no está en venta, ni a corto ni a largo plazo", por lo que no están "en conversaciones con nadie", al mismo tiempo que reveló que las renovaciones de jugadores como Antoine Griezmann, Jorge Resurrección 'Koke' o Mario Hermoso "están en marcha".

"El club no se vende, no está en venta y no estamos en conversaciones con nadie. Así de claro y así de rotundo. No está en venta. No se vende ni a corto ni a largo plazo", indicó tajante el mandatario rojiblanco en declaraciones a Radio Marca recogidas a Europa Press.

Cerezo respondió así a la información de La Sexta sobre una futura venta del club que el consejero delegado de la entidad, Miguel Ángel Gil Marín, estaría negociando. Incluso, mencionaron al propietario de los Miami Dolphins de la NFL, Stephen Ross, como el comprador interesado en hacerse con el Atlético de Madrid.

El mandatario rojiblanco quiso también zanjar las dudas sobre las renovaciones de jugadores como Koke o Hermoso, aunque "queda mucho tiempo todavía". "Todas las renovaciones están en marcha, cuando se tenga claro cuál es el resultado, pues se comunicarán", aseguró, antes de abordar la situación de Antoine Griezmann, pieza clave en el esquema de Diego Pablo Simeone.

"Ahora mismo no estamos en conversaciones con Griezmann, pero ten por seguro que si tiene que renovar, renovará", aseveró con contundencia, antes de compararlo con exrojiblancos como Luis Aragonés o José Eulogio Gárate.

Además, Cerezo lamentó el "tropiezo" ante el FC Barcelona en Liga (1-0) en Montjuïc. "Tuvimos oportunidad de poder empatar, pero el fútbol es así. No jugamos bien la primera parte, jugamos magníficamente la segunda y ahora, a esperar a ver que lo que hacen. De todas las maneras tenemos un partido de menos, estamos a dos puntos del Madrid y a dos puntos me parece que del Girona", recordó.

"Es una campaña fenomenal y con un poquito de suerte podemos acabar el final de año entre los tres primeros a una diferencia de un punto arriba o un punto abajo", agregó sobre la situación actual del club, que enlaza en casa 19 victorias consecutivas en todas las competiciones, lo que significa que "el equipo está bien, tiene fuerzas y, sobre todo, tiene ganas".

No obstante, quiso elogiar la "gran temporada" del Girona, actual líder en solitario. "No hay ningún enemigo fácil. El Girona es un equipo que ahora mismo va al primero por méritos propios, porque se lo ha ganado y está jugando muy bien", alabó, antes del duelo de Champions ante la Lazio de esta noche (21.00) en el Metropolitano.