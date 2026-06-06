Enrique Riquelme, 'el hombre de la energía solar' que reta a Florentino Pérez y su legado

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme, en su sede electoral. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Enrique Riquelme es fundador y presidente de Cox Energy y desde hace menos de dos semanas candidato a la presidencia del Real Madrid, con un proyecto que ha insistido no es "anti nadie", centrado en el socio y con nombres como el delantero noruego Erling Haaland y el centrocampista español Rodri Hernández como futuribles si es elegido presidente del club, además de exjugadores nacionales de renombre alrededor de un programa hecho a contrarreloj y que apostaría por intentar traer al alemán Jürgen Klopp como técnico.

"El hombre de la energía solar". Así bautizó Forbes al alicantino en 2018. Riquelme nació en Cox, en Alicante, y dirige Cox Energy, compañía de energías renovables, solar fotovoltaica. Antes, trabajó en los negocios familiares, dedicados al cemento, pero en 2009, con 20 años, decidió viajar y emprender.

Entonces, se instaló en Panamá, donde, un año más tarde, creó Grupo El Sol, centrado en minería, cemento, infraestructuras y energía, empresa que se encargaría de realizar las obras de la ampliación del Canal de Panamá y que en la actualidad presenta más de 1.500 empleados. Más tarde, en 2014, funda Cox Energy, con presencia en más de seis países de Europa y Latinoamérica. En 2019 nace Cox Energy América, que cotiza en la Bolsa Institucional de Valores de México (BIVA) y está presente en México, Chile, Colombia, Centroamérica y Caribe.

Además, Riquelme se convirtió en 2016 en el máximo accionista de Ezentis, compañía de servicios industriales que opera y mantiene infraestructuras de energía eléctrica presente en Argentina, Chile y Brasil. Y es presidente y principal accionista de Cox Real State, empresa especializada en inversiones en centros comerciales y sector inmobiliario, con actividad en España.

Ahora, el joven empresario alicantino es la oposición real a Florentino Pérez, en un proyecto en el que trabaja desde 2021 y que estaba preparado para las elecciones previstas para 2029. Y Riquelme llega, si los convence si es elegido, con Erling Haaland y Rodri Hernández, el único fichaje español que ha sonado en la campaña, bajo el brazo, además de la iniciativa de la 'Ciudad del Socio' y el apoyo de leyendas madridistas como Raúl González, Fernando Hierro, Iker Casillas o Vicente del Bosque.

Y si es presidente, no estará solo. Antonio Medina, abogado y secretario del consejo de Cox, y que ya fue secretario general y miembro de la Junta Directiva del Real Madrid y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, sería su vicepresidente. Cargo que también ocuparían los empresarios Dámaso Quintana y Vicente Boluda Ceballos, hijo del ex presidente interino del club Vicente Boluda.

Los vocales serán Héctor Fabián Gómez-Sáinz García, empresario mexicano; Daniel Nicolás, de la familia fundadora de la joyería Nicols y presidente del gremio de joyeros de Madrid; Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones; Raúl Rodríguez, director de Relaciones Institucionales de Medina Cuadros Abogados; José Olivé, director financiero global de Cox; Ángel Martín, fundador de Clínica Menorca; José Alberto Martínez y Juan Luis Mendoza, ligados a la automoción; Rocío Sobrini, con experiencia en PwC y QDQ Media; y Francisco Gaspar Riquelme, antiguo patrono de la Fundación Real Madrid.