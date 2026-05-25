Enrique Riquelme promete a los socios del Real Madrid "la mayor transformación" de la historia del club

Enrique Riquelme, consejero delegado de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, en su sede electoral. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, prometió este lunes "la mayor transformación en los 120 años" de la historia del club y pidió a Florentino Pérez debatir "las veces que sean necesarias" de forma "sana y respetuosa".

"Esta será la casa de los socios de Real Madrid y de todo el que quiera conocer un poco más nuestro proyecto. Ayer ya nos comunicaron que somos candidatos a la presidencia de Real Madrid formalmente, y creo que esto es algo totalmente importante y democrático para el madridismo. Hay una oportunidad para que todos los socios puedan votar y debatir entre dos proyectos totalmente diferentes", señaló el alicantino en la apertura de su sede electoral junto al Estadio Santiago Bernabéu.

Este domingo, la Junta Electoral aprobó la candidatura de Riquelme, que puso "a nivel personal" los "mayores avales" para unas elecciones. "El presidente Florentino Pérez dijo en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia, proyectos que se quisiesen presentar. Y pedía poder debatir entre proyectos, pues ya están cumplidos todos los pasos, ahora lo que pedimos es ese debate las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, respetuosa", señaló.

"No es un proyecto anti nadie ni contra nadie, es un proyecto a favor del Real Madrid y esperemos que los dos podamos debatir y coger ideas uno del otro para formar el mejor Real Madrid posible de los próximos años", reiteró el empresario.

En la puerta de su sede electoral, Riquelme afeó la lona de Florentino Pérez con las siete Copas de Europa logradas bajo su presidencia. "Esto es el legado del futuro, donde respetamos totalmente y buscamos que sea la base del futuro Real Madrid. Legado pero no únicamente de las siete Copas de Europa que se han puesto en alguna lona, hay ocho más también, que también son parte del legado del Real Madrid", defendió.

"Y hablando del futuro, este tiene que estar basado en el socio. El socio sin duda es uno de los grandes olvidados. ¿Qué beneficios tiene el socio de Real Madrid? Aparte de un gran privilegio, un honor. Un descuento del 15% en camisetas y el que tiene abono tiene los asientos después de una reforma de 1.700 millones más pegado al otro, más pequeño. Tiene una barra, pero tienes que salir 10 minutos antes del descanso para poder comprar una bebida y un bocadillo", criticó.

Así, el candidato aseguró que seguirá "escuchando al socio", antes de avanzar que este miércoles anunciará, "de lejos, la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio de Real Madrid en estos 120 años". "Esperemos que el socio se sienta muy orgulloso de este gran proyecto", comentó.

"Sabemos que también hay una gran parte de lo deportivo, ya dijimos que presentaríamos un proyecto tremendamente potente e ilusionante para el madridismo", agregó sobre su propuesta deportiva.

Finalmente, Riquelme lamentó que "como mucho" y con "suerte" habrá "un madridista" en la convocatoria de la selección española para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. "Nuestros principales rivales van a llenar toda esta lista. Esperemos que si los socios deciden, vamos a poder cambiar esa parte y vamos a devolver a la selección española a grandes jugadores, a grandes estrellas que nos puedan hacer sentir orgullosos de ser españoles en esa convocatoria", concluyó.