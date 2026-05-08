Los entrenadores españoles brillan y aspiran a un póquer europeo histórico

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Pere Romeu (Barça Femení), Luis Enrique (PSG), Iñigo Pérez (Rayo Vallecano), Jonatan Giráldez (Olympique de Lyon femenino), Mikel Arteta (Arsenal) y Unai Emery (Aston Villa) - AFP7/EUROPA PRESS

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las finales de la competiciones europeas de clubes han dejado como protagonistas a los entrenadores españoles, con presencia de todos ellos en las finales, salvo en la de la novedosa Copa Europa Femenina, y con doblete en las dos de la Liga de Campeones, y ahora aspiran a firmar el pleno con un póquer inédito y que pasará por los éxitos en la Liga Europa y en la Conference League.

Luis Enrique Martínez, Mikel Arteta, Pere Romeu, Jonatan Giráldez, Unai Emery e Íñigo Pérez son los nombres de lo seis técnicos nacionales que aspiran a levantar un título continental en esta temporada, después de haber dirigido con su sello particular a sus respectivos clubes y con especial mención para el asturiano y el irundarra, mientras que el donostiarra y el navarro sueñan con estrenarse a nivel europeo.

Luis Enrique, exseleccionador nacional, buscará levantar por tercera ocasión en su carrera la 'Orejona' de campeón de la Champions tras hacerlo en 2015 con el FC Barcelona y el año pasado con su actual club, un Paris Saint-Germain francés al que ha cambiado la cara totalmente desde su llegada.

Ahora, el de Gijón se puede unir al club con tres Copas de Europa en el que está su compatriota Pep Guardiola, el francés Zinédine Zidane y el inglés Bo Paisley y sumar su séptimo trofeo europeo ya que además posee dos Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes.

Para ello, su equipo deberá batir en la final del 30 de mayo de Budapest al Arsenal FC inglés que dirige el español Mikel Arteta, con el que compartió vestuario en su época de jugadores en el FC Barcelona y menos experto en estas lides ya que aspira a conquistar su primer gran trofeo internacional en lo que sería la primera Champions para el conjunto 'gunner'.

La Liga de Campeones Femenina tendrá también un entrenador español ganador ya que en la final del 23 de mayo en Oslo se enfrentarán Pere Romeu, al frente del FC Barcelona, y Jonatan Giráldez, que dirige al Olympique de Lyon francés.

En este caso, además se da la circunstancia de que el catalán y el gallego trabajaron juntos cuando se marchó Lluis Cortés y de que el primero fue el relevo del segundo cuando este decidió dejar el club en 2024 para entrenar al Washington Spirits estadounidense.

De hechos, juntos ganaron los títulos continentales del conjunto blaugrana de los años 2023 y 2024, y ahora Romeu intentará superar a Giráldez para estrenarse como campeón de Europa como primer entrenador tras perder el año pasado la final ante el Arsenal FC y evitar el tercer trofeo del pontevedrés.

En la Liga Europa, peleará por un nuevo título de esta competición su entrenador más laureado, contando sus éxitos bajo la denominación de Copa de la UEFA. Unai Emery lo ha vuelto a hacer y, al frente del Aston Villa inglés, buscará su quinto título de esta segunda competición de clubes que ya ganó en tres ocasiones consecutivas con el Sevilla FC, de 2014 a 2016, y con el Villarreal CF en 2021.

El técnico vasco, que también perdió en 2019 la final de la Liga Europa como entrenador del Arsenal FC, podría ganar un nuevo trofeo continental con un tercer club distinto, algo al alcance de muy pocos y con el portugués José Mourinho logrando hacerlo con cuatro diferentes: Oporto (Champions 2004), Inter (Champions 2010), Manchester United (Liga Europa 2017) y AS Roma (Conference League 2022). En la final del 20 de mayo en Estambul tendrá como rival al Friburgo alemán de Julian Schuster, que evitó que llegase a la final otro técnico español, el balear Juan Carlos Vicens, entrenador del SC Braga portugués.

Finalmente, en la Conference League, el protagonista del fútbol español será el Rayo Vallecano, que vivirá la primera final europea de su historia dirigido por el joven Íñigo Pérez, de 38 años y que intentará dar el primer título de esta competición a España en lo que también será su estreno en un partido por un título.

Su rival en la gran final del 27 de mayo en la localidad alemana de Leipzig será el Crystal Palace inglés que entrena el austriaco Oliver Glasner, campeón de la Liga Europa con el Eintracht Frankfurt alemán en el año 2022.

Con un entrenador español proclamándose seguro campeón de Europa a nivel masculino y femenino, ahora Unai Emery e Íñigo Pérez intentarán asegurar un póquer inédito y que mejore el triple de la temporada 2022-2023. Entonces, Pep Guardiola y Jonatan Giráldez ganaron la Champions con el Manchester City y el Barça Femení, y José Luis Mendilibar la Liga Europa con el Sevilla.