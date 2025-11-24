Enzo Maresca: "Decidí ser entrenador por el Barça de Pep"

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, aseguró este lunes que su equipo afronta el duelo de este martes ante el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 5 de la Fase Liga de la Champions, con la vista puesta "solo en los tres puntos", y recordó que fue precisamente el Barça de Pep Guardiola el que le inspiró para convertirse en técnico.

"Cada partido vale tres puntos. El Barcelona mañana y el Arsenal el domingo son importantes por diferentes razones, pero es importante para nosotros ir partido a partido", afirmó Maresca en rueda de prensa sobre el actual Barça de Flick, rival en un importante partido para los 'blues'.

Maresca destacó el papel de los más jóvenes y celebró el nivel del brasileño Estêvão, en comparación con talentos como Lamine Yamal. "Estêvão ya está jugando a un gran nivel. Es titular con Brasil. Es muy joven y seguro que puede mejorar mucho. Estamos muy contentos con él. Es un placer para los amantes del fútbol ver a Estêvão, Lamine Yamal y Pedri. Es lo bonito del fútbol. Nos alegra que Estêvão esté con nosotros y esperemos que le vaya muy bien", apuntó.

El italiano defendió con pasión su idea futbolística, y aseguró que se hizo técnico por el Barça de Guardiola. "Decidí ser entrenador por un equipo de Pep, el Barcelona, hace años. Si los clubes o equipos deciden jugar con un estilo diferente... Lo he dicho muchas veces: cada equipo puede decidir cómo quiere jugar. Elegí el mío hace años y así será como me gusta ver a mi equipo jugar al fútbol y en el futuro", subrayó.

Sobre el internacional argentino Enzo Fernández, Maresca dijo que "siempre" pensó que era "un gran jugador". "Al principio le costaba entender su rol, pero ocupa un lugar importante para nosotros en el campo", señaló, antes de recordar su gol en la final de la Supercopa de Europa ante el Barça: "Fue el gol más fácil de mi vida, pero ahora es completamente diferente. Son un equipo increíble, pero haremos todo lo posible para ganar el partido".

Por su parte, el internacional español Marc Cucurella calificó de "especial" el duelo ante el Barça. "Es especial para mí y para mi familia. Un Chelsea-Barça es un gran partido, ojalá ganar los tres puntos y hacer un buen partido. Estoy a un gran nivel, el equipo me ayuda a rendir. Todo pasa por algo, estoy feliz de mi carrera y de jugar con el Chelsea", comentó.

El defensa 'blue' subrayó la dificultad de enfrentarse a talentos como Lamine Yamal. "Es difícil jugar contra estos jugadores, porque tienen un talento especial, pero el partido de mañana no es un Cucurella contra Lamine. Mis compañeros me ayudarán y trataremos de dar lo máximo", concluyó.