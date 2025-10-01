Eric Dier evita el triunfo del City en Mónaco y el Arsenal firma su doblete

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City se quedó con la miel en los labios este miércoles en la segunda jornada de la fase liga de la Champions al ceder un empate de penalti (2-2) contra el Mónaco, mientras que el Arsenal sí logró el dos de dos ante el Olympiacos.

Los de Pep Guardiola tiraron del gran arranque de temporada de Erling Haaland, pero el doblete del delantero noruego no fue suficiente para los ingleses. Un compatriota como Eric Dier fue el protagonista del final esquivo para el City.

El internacional inglés fue objeto del penalti de Nico González y él mismo convirtió el 2-2 en el minuto 90. El Mónaco había empatado rápido con un golazo de Jordan Teze al primer gol de Haaland a los 15 minutos, y el ariete visitante volvió a ver puerta en el 44'.

Los de Guardiola se quedan así con cuatro puntos, mientras que el Mónaco suma su primero, recuperando confianza después del estrepitoso debut (4-1) contra el Brujas. En el club de las dos victorias en dos jornadas se metió el sorprendente Qarabag, que se impuso (2-0) al Copenhague en Bakú.

Con el mismo resultado, el Arsenal mantuvo su condición de favorito sin fallo, con el gol tempranero de Gabriel Martinelli y otro ya en el descuento de Bukayo Saka. Las rotaciones de Mikel Arteta no impidieron el triunfo sobre el Olympiacos de José Luis Mendilibar, aunque el equipo griego llegó a empatar, anulado el tanto de Chiquinho por fuera de juego.

Mientras, el Nápoles celebró su primera victoria en la Champions, aprovechando su estreno en el Diego Armando Maradona, con un 2-1 ante el Sporting CP. El belga Kevin De Bruyne y Rasmus Hojlund marcaron las diferencias, socios en ambos goles, dobletes del danés tras el empate del colombiano Luis Suárez.

Por su parte, para el Newcastle también supuso la de este miércoles su primera victoria en el torneo, un 0-4 sobre el Union Saint-Gilloise suizo, con goles de Nick Woltemade, doblete de Anthony Gordon y Harvey Barnes. En cambio, Bayer Leverkusen y PSV empataron (1-1) y ambos siguen sin ganar.