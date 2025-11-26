Eric García: "Tenemos que ser más competitivos en este tipo de partidos"

Eric García y Enzo Fernández en el Chelsea-FC Barcelona - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Eric García ha asegurado, tras la derrota ante el Chelsea (3-0) en Liga de Campeones, que el equipo tiene que aprender a ser "más competitivos en este tipo de partidos", y ha indicado que si no se hacen "fuertes" en los segundos balonces es "casi imposible ganar".

"Es una derrota jodida. Hemos empezado bien el partido, hemos tenido un par de ocasiones muy buenas y después encajas el gol a balón parado. En la segunda parte intentas aguantar un poco, a ver si en algún contraataque podíamos hacer daño. El 2-0 te duele", señaló a Movistar Plus+ tras el partido.

Además, reconoció que no fueron capaces de "ajustar bien en la presión". "Hacían salida de tres y nosotros intentábamos saltar con los laterales y era imposible. Nos encontraban todo el rato el hombre libre y hemos tenido que ir todo el rato corriendo detrás del balón", manifestó.

"Tenemos que ser un poco más competitivos en este tipo de partidos. Al final, ellos van al duelo, a los segundos balones, y si tú ahí no te haces fuerte y te los ganan es casi imposible ganar", concluyó.