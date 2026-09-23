Eriksen rescinde su contrato de mutuo acuerdo con el Wolfsburgo

Archivo - El jugador danés Christian Eriksen en su etapa en el VfL Wolfsburgo alemán - Ulrik Pedersen / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista danés Christian Eriksen dejó de ser este miércoles jugador del VfL Wolfsburgo de la Segunda División alemana, después de acordar con el club la rescisión de su contrato, según informó el equipo germano.

Eriksen no ha vuelto a disputar un partido desde que sufrió un desvanecimiento en el amistoso de su selección frente a Ucrania el pasado 7 de junio y que volvió a despertar las alarmas tras el que vivió en la Eurocopa de 2021 a causa de una parada cardíaca y que provocó que jugase desde entonces con un desfibrilador automático.

Ahora, el futbolista danés puso fin a su etapa con el VfL Wolfsburgo, club al que llegó para jugar en la temporada 2025-2026 tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato que estaba previsto que finalizara el 30 de junio de 2027.

Para Eriksen, tomar esta decisión ha sido "importante" para estar "cerca de su familia", y se alegró de haber encontrado una solución junto a la entidad alemana. "Mi etapa en el Wolfsburgo estuvo marcada por muchos altibajos. Sé que el club está ahora en buenas manos, ya que aspira a regresar a la Bundesliga, y estoy convencido de que le espera un futuro exitoso", expresó Eriksen en el comunicado oficial del Wolfsburgo.

"Me gustaría agradecer sinceramente a todos los que me apoyaron durante mi tiempo en el VfL y en Wolfsburgo. Fue un gran placer jugar para ustedes y recordaré con cariño esta etapa," concluyó el centrocampista.

Por su parte, el director deportivo del VfL Wolfsburgo, Dieter Hecking, recalcó que la decisión sobre el futuro de Eriksen debía recaer en el propio futbolista. "Ya ha vivido y logrado mucho durante su extraordinaria carrera. Por eso, resulta aún más destacable lo accesible y sencillo que llegó a ser en el VfL. A pesar de su breve paso por aquí, ha dejado una huella imborrable en sus compañeros, nuestro personal y la afición", valoró.

Así, el centrocampista finaliza su etapa en el conjunto alemán después de unirse en 2025 como agente libre, en el que aportó la experiencia de más de 300 partidos en la Premier League, además de cerca de 100 encuentros en la Liga de Campeones y Liga Europa. Eriksen disputó 34 partidos con el Wolfsburgo en la Bundesliga, la Copa de Alemania y los 'playoffs' de descenso, con el que marcó tres goles y dio diez asistencias.