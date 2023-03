Ernesto Valverde asegura que "nadie" le ha llamado para testificar por el 'caso Negreira'

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, dejó claro este jueves que "nadie" le ha llamado "por mucho que salga en la prensa" para testificar por el 'caso Negreira' y que "hay que esperar acontecimientos", mientras que advirtió que nunca le ha hecho falta "tener un informe" sobre el árbitro antes de un partido.

El pasado lunes, fuentes del caso explicaron a Europa Press que la Fiscalía había pedido en su denuncia por el 'caso Negreira' que en la instrucción del caso se citase a declarar como testigo tanto a Valverde, exentrenador del FC Barcelona entre 2017 y 2020, como a Luis Enrique Martínez, que dirigió al equipo de 2014 a 2017.

"No me ha llamado nadie por mucho que salga en la prensa. El caso está en un proceso de investigación ya veremos lo que ocurre. No hay que hacer ningún juicio pararelo, hay que esperar acontecimientos, pero que se publiquen determinadas cosas no significa que vaya a suceder o que vaya a ocurrir algo, ya veremos", aseveró Valverde en rueda de prensa previa al duelo del Valladolid.

El técnico del conjunto vizcaíno subrayó igualmente que no le ha condicionado nunca en su carrera "tener un informe" sobre cualquier colegiado designado para pitar uno de sus partidos y conocer "si es de una manera u otra".

Valverde, que está viviendo "normal" toda esta situación, zanjó las preguntas al respecto porque no tenía "nada que decir" pese a que sabía que era "un tema de actualidad". "La otra vez me preguntaron y ya contesté. Aquí está el entrenador del Athletic para hablar del partido del Valladolid, no es el sitio", sentenció.