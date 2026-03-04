Ernesto Valverde: "Nadie sabe en el campo qué es lo que está pasando y sale un penalti de la nada"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha afirmado que "nadie" sabía sobre el terreno de juego qué era lo que estaba "pasando" en la acción entre Iñigo Ruiz de Galarreta y Yangel Herrera, y que ahí "sale un penalti de la nada", para decantar (1-0) a favor de la Real Sociedad el partido de vuelta de su semifinal en la Copa del Rey Mapfre.

"No sabía qué pasaba. Cuando he visto a Gorrotxategi en el suelo, digo: 'Igual es una tarjeta roja'. No sé, pensaba que podía ser una cosa de éstas. No se me ha ocurrido lo del penalti. Estaba pensando: 'Habrá pasado el balón por su área, a ver si nos da un penalti a favor por alguna razón'. Pero bueno, le preguntaba al cuarto árbitro y me ha dicho que era por un posible penalti en nuestro área", relató este miércoles el 'Txingurri' Valverde desde la sala de prensa de Anoeta.

"Entonces ya te pones ahí a pensar qué es lo que puede pasar. Y bueno, pues no sé, ha sido un penalti...", se paró a reflexionar. "Pues lo que puede suceder en cualquier córner: que uno se tropieza, que uno se cae, que uno le agarra. Pero un penalti de esos clamorosos que no ha visto nadie y justo lo ha visto el cuarto o el del VAR... uf. Nadie sabe en el campo qué es lo que está pasando y sale un penalti de la nada", aseveró.

Luego describió su estado de ánimo tras la derrota y el adiós de su equipo al torneo del 'K.O.'. "Cuando pierdes una oportunidad de llegar a una final, lógicamente es un punto de frustración porque en proporción la ilusión que tienes al principio es la ilusión de poder llegar y, cuando no lo es, te frustras. De la misma manera que otras veces nos ha tocado a nosotros llegar y sabemos lo que supone esa alegría, pues ahora la tienen ellos y no la tenemos nosotros", argumentó al respecto.

"Nos ha faltado el tener más posibilidades de marcar. Es cierto que ellos han defendido de manera contundente y bien. A nosotros nos ha faltado un poco de juego para poder llegar arriba con más claridad y luego poder superar esa línea defensiva suya ,que estaban fuertes los dos centrales, los dos laterales, etc.", explicó Valverde en su rueda.

"Ellos en el primer tiempo, sobre todo después de esos primeros cinco o diez minutos, han empezado a tener un poco más de juego y nos han llegado con peligro. Pero bueno, tampoco es que haya sido un partido de grandes ocasiones ni por su parte ni por la nuestra. Nosotros tenemos que remontar y es cierto que a última hora ya con el 0-0 pensábamos que al final nos la teníamos que jugar ya metiendo a mucha gente o con gente más adelante. También veíamos que poco a poco ellos se podían ir echando atrás buscando una contra, pero luego ha venido el penalti y ya está", se resignó.

"Tenemos que reconocer que la Real ha jugado una eliminatoria mejor que la nuestra, ha llegado en un mejor momento que nosotros a esta eliminatoria y lo ha hecho valer. Esa es la verdad, nosotros queríamos mantener esta eliminatoria viva hasta el final y a ver si podíamos en alguna situación hacerles daño. Pero no hemos tenido suficiente juego de ataque para hacerles el daño que hubiésemos querido", lamentó.

"A veces nosotros hemos tenido mejor que el rival, les hemos dominado y hemos estado más cerca de ganar que el rival, y en esta eliminatoria nosotros no hemos estado más cerca de ganar que la Real; han estado ellos más cerca de ganar tanto en San Mamés como hoy", admitió Valverde.

"Veíamos que estaba difícil sobrepasar sus líneas, pero sí mantenerlo vivo para tener alguna opción en algún momento del partido que no ha podido ser. Que cuando hemos tenido una opción, ha sido para el empate ya después en el descuento", aludió a un buen remate de Mikel Vesga.

"Lo peor es que quizá hoy no se le ha hecho ese daño a la Real, no hemos estado cerca de hacerles daño. Ellos han estado firmes, han defendido bien, solidarios. Había momentos que nosotros les empujábamos, pero metían mucha gente atrás y no estábamos llegando ahí con claridad. En estos partidos, además de derbi, ya sabemos lo que es", aseguró.

"Cada disputa es un mundo. Cada jugador de ataque vale mucho. Y el juego muchas veces es deslavazado porque ellos aprietan, tú aprietas, ellos te obligan a golpear y nosotros los obligamos a golpear. Y en cualquier detalle, en cualquier rechace, puedes tener la opción o la pueden tener ellos. Y sí, es verdad que ellos han llegado mejor en este punto de la temporada y están en la final", insistió Valverde.

"Quizás nos falta juego en momentos determinados, en situaciones en las que, no sé, en las que podemos estar más finos, llegamos con más claridad y estamos más rápidos y llegamos con peligro y no lo hemos tenido. No lo hemos tenido, sobre todo, en este partido ni en el anterior. Pues sí, es verdad que está siendo una temporada complicada en muchos sentidos, pero hay que afrontar las cosas. También ellos tienen bajas, los dos equipos tienen bajas y nosotros nos tenemos que sobreponer", advirtió.

"Es una pena no llegar a la final. También es verdad que hemos conseguido llegar a una semifinal y estamos aquí y nos ha definido hasta última hora. Tenemos que continuar. Felicitamos a la Real por lo que ha hecho, le deseamos suerte para la final y nosotros a seguir con lo que tenemos por delante", señaló el entrenador de los 'leones'.

"Las competiciones las empiezan un montón de equipos. O llegas a la final o tienes una desilusión un día. Puede ser en la semifinal, en los cuartos, en los octavos... yo qué sé, por ahí. En la Champions y en la Europa League, también lo mismo. Es un palo para todos, pues claro. Si no es ahora, hubiese sido antes. Y si llegas a la final y la pierdes, también es un palo. Porque el campeón solo es uno, pues claro", concluyó.