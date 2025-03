Ernesto Valverde: "Si haces un mal partido de dos puedes estar fuera"

"La Roma está en un buen momento y nosotros también lo estamos"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, apuntó que no piensa "especular" ni con su once ni con el resultado en la ida de octavos de final de la Liga Europa este jueves contra la Roma, ya que en una eliminatoria "no se permiten muchos errores ni día malos", aunque tengan la vuelta en San Mamés la próxima semana.

"Cuando vinimos la primera vez, ellos acababan de cambiar al entrenador. Ahora llegamos en otro momento que ahora está Ranieri, un entrenador con experiencia y lleva muchas jornadas, con el equipo asentado y en buena dinámica. Les veo muy bien. Ya lo era antes, y ahora con Ranieri en este momento, un rival más peligroso", afirmó este miércoles en la rueda de prensa previa.

El técnico de los vascos confió en que no se repitan los incidentes del pasado mes de septiembre en el Olímpico, y no temió el posible ruido en la grada. "Mucho ruido en el campo, en cuanto a los incidentes esperemos que no ocurran, que toda la gente que vaya al campo vaya a disfrutar. No me preocupa, jugamos hace unos meses con un gran ambiente y empatamos. Un ambiente bonito, la afición empuja mucho. Nos gusta jugar en este tipo de ambientes", comentó.

Por otro lado, Valverde explicó que esperará hasta el último entrenamiento para ver si Oihan Sancet está "al 100%" para jugar y confió en estar concentrados en la eliminatoria. "Hay un segundo partido pero va a depender de lo que ocurra mañana. Si haces un mal partido de dos puedes estar fuera, no se permiten muchos errores ni malos días. Es una eliminatoria difícil, dos partidos complicados, tenemos la ilusión de intentar pasar", dijo.

"Ellos están en un buen momento, nosotros también lo estamos. Tienen jugadores con calidad. La parte que nos diferencia es que nosotros los últimos años no hemos estado en Europa y ellos han jugado semifinales y dos finales y han ganado un título en los últimos cuatro años. Tienen experiencia que quizá nos falta un poco a nosotros", añadió.

Además, el preparador español elogió a Claudio Ranieri como "una referencia para cualquier entrenador" e insistió en el respeto hacia la Roma. "No creo que seamos favoritos. Hemos hecho una buena fase y hemos sido segundos, pero somos respetuosos con el rival, con su nombre y lo que ha hecho en los últimos años", apuntó.