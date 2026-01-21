Ernesto Valverde: "Siempre que Nico Serrano está por ahí, nos aporta cosas"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club. - Stefano Nicoli/LaPresse via ZUMA / DPA

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha elogiado a Nico Serrano por contribuir al triunfo por 2-3 ante la Atalanta BC en la séptima y penúltima jornada de la liguilla en la Champions League, ya que a su juicio "siempre" les "aporta cosas" cuando sale desde el banquillo como revulsivo y "está por ahí" en la zona de ataque.

"Teníamos un problema con el tema de los costados, por eso he doblado el lateral con Gorosabel. Nico venía de una pequeña lesión, pero ha entrado en la convocatoria a última hora. Pensaba que no iba a poder jugar mucho tiempo e incluso no sabia si iba a estar para jugar. Pero siempre que sale, siempre que está por ahí, siempre nos aporta cosas", declaró este miércoles el 'Txingurri' Valverde a Movistar Plus+ tras el partido.

"Ganar en Champions fuera de casa para nosotros es extraordinario. Es una victoria que nos pone cerca de la clasificación y nos da posibilidades para llegar en la última jornada", resumió el entrenador de los 'leones' a rebufo de su victoria clave en el New Balance Arena de Bérgamo.

"En el primer tiempo no hemos llegado demasiado adelante. Ellos tenían el control, nos han hecho el gol en la primera jugada y luego han tenido en el otro palo. Pero nosotros no estábamos demasiado bien, a pesar de que estábamos medio igualados en el campo", comentó Valverde.

Luego admitió que su idea "también era que en el segundo tiempo el partido estuviera abierto". "Después hemos salido ya con Oihan [Sancet] y hemos podido controlar un poco el juego. También los cambios nos han ayudado mucho. Hemos sido efectivos, que nos está costando ser efectivos en esta temporada", agregó Valverde en su análisis.

En este sentido, explicó las sustituciones. "Cambiamos un poco, sobre todo a un esquema más habitual nuestro. Y al final hemos estado bastante mejor. Pero muchas veces también por el empuje que hemos tenido. Teníamos que empujar porque habíamos perdido [antes], no nos valía para nada ese resultado y al final hemos conseguido tres puntos", señaló al respecto.

"Tenemos un partido el sábado importantísimo. Sin apenas descanso, tenemos que recuperarnos bien y pensar en la Liga. Evidentemente este resultado lo que queremos es que nos empuje, nos ayude. Es un subidón para todos nosotros. Mira, tuvimos un partido bastante desgraciado en Mallorca y ahora tenemos un partido importante en Sevilla, y después ya iremos a por el miércoles", concluyó Valverde en la zona mixta del estadio.