Ernesto Valverde: "Somos un equipo que tiene espíritu y eso es algo que no podemos perder"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha afirmado este miércoles sobre su equipo "que tiene espíritu" y también que "eso es algo" que "no" pueden "perder" sus pupilos, a raíz de la victoria 'in extremis' por 1-2 contra el Valencia CF en los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre.

"Somos un equipo que tiene espíritu y eso es algo que nosotros no podemos perder porque eso es la esencia del equipo. A veces jugamos mejor, depende también de los jugadores que tenemos en determinados momentos. También lo tuvimos la semana pasada, el día de la Real, y parecía que no habíamos hecho nada y estuvimos volcados contra la Real a pesar de reconocer los méritos del rival. Y eso es algo que a nosotros no nos falta. A veces con mejor suerte, otras con peor suerte, pero eso es algo que tenemos", señaló el 'Txingurri' Valverde en rueda de prensa.

"Hemos llegado a una semifinal, eso no pasa todos los días. Bueno, en los últimos años hemos llegado a bastantes semifinales, en algunas hemos llegado a la final y en otras no. Ya es un éxito para nosotros y también un impulso para el equipo en este momento", añadió el entrenador 'león'.

"Entiendo lo que la gente puede pensar ayer y al ver la alineación, ya sabemos que aquí los entrenadores siempre nos la estamos jugando. Pero pensaba que era lo mejor, teníamos jugadores saliendo de lesiones, con problemas, con toda la tralla que llevamos en este mes y hemos hecho un partido en el que en muchos momentos hemos dominado", subrayó valverde.

"Los dos equipos somos parecidos, no hay mucha diferencia, ha sido un partido disputado y al final en la última jugada hemos conseguido marcar. También es verdad que nos hemos acercado con peligro a su portería y por momentos hemos intentado dominar el juego", dijo Valverde desde Mestalla.

Luego le preguntaron qué había significado ese 1-2 agónico. "Pues imagínate, cuando marcas al final y parece ya que es definitivo y el impulso anímico que ello supone. Lo veníamos buscando desde el comienzo. Hemos tenido ahí un poco de fatalidad en el gol que hemos encajado, pero también ellos porque lo han hecho en propia puerta", admitió al respecto.

"Y luego también fallando el penalti", aludió el técnico del Athletic al error de Mikel Jauregizar. "Pero bueno, hemos insistido y lo hemos conseguido. La verdad que es una alegría para todos nosotros y esperamos también que para nuestra gente", se congratuló en la sala de prensa.

Más adelante valoró el gol clave de Iñaki Williams. "No está siendo fácil para nadie, ya lo hemos dicho otras veces. Esta temporada hemos encontrado diferentes cuestiones, diferentes situaciones. Habrá veces que lo hemos hecho mejor y otras peor. Los goles siempre vienen bien a los jugadores de delante y sobre todo al equipo porque nos hacen falta. Nos hace falta que esos jugadores empiecen a tener números porque nos urgen los resultados", indicó sobre el mayor de los hermanos Williams.

"En la primera media hora hemos estado bien, hemos apretado bien y estábamos generando ciertas dudas al Valencia. Pero ha habido un momento ahí en el final del primer tiempo, en los últimos 10 o 15 minutos, que el Valencia ha estado mejor; nos sobrepasaban la presión, no estábamos tan frescos. Y en el segundo, pues sí creo que hemos dominado y estábamos empujando, aunque estábamos un poco también expuestos porque ellos tenían ahí a gente rápida luego con Ramazani, con Rioja, con Diego...", enumeró.

"Podíamos tener problemas. O sea, el partido estaba abierto. Sí es verdad que puedes dominar, que nosotros dominábamos y teníamos el control e íbamos para adelante, pero ellos también podían estar cerca del gol. La verdad es que podía pasar cualquier cosa y bueno, nos ha quedado a nuestro lado", concluyó Valverde, habiendo metido a los 'leones' en otras 'semis'.