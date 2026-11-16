España busca cerrar 2026 con triunfo en Albania

Archivo - Pablo García con la selección española masculina Sub-21 de fútbol. - RFEF - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 se enfrenta este martes a Albania en Tirana, un duelo amistoso en el que los de David Gordo quieren cerrar 2026 sumando el cuarto triunfo consecutivo frente a una de las anfitrionas del Europeo de la categoría que se disputa el próximo verano, así como mejorar la solidez defensiva mostrada frente a Japón.

La 'Rojita' cerrará 2026 con un amistoso de nivel ante Albania en Tirana. Un partido en el que los de David Gordo se medirán a un posible rival en el Europeo Sub-21 del próximo verano, en el que los albaneses ejercerán de anfitriones junto a Serbia. Será la sexta vez que ambos combinados se vean las caras, con hasta ahora un dominio aplastante por parte de España --cinco victorias--, aunque en su última visita a territorio albanés en 2018 el triunfo sería por la mínima (0-1).

Será una piedra de toque de cara a seguir preparando el campeonato de Europa Sub-21, así como para que jugadores que no tuvieron minutos ante Japón los acumulen. Un el duelo, el del pasado viernes ante los nipones en el que España se hizo con el triunfo (2-0) gracias a los goles de Ángel Alarcón y Pablo García, pero en el que el gran protagonista fue el meta del Burgo Bruno Iribarne con varias paradas de valor gol.

En Almendralejo, los dos únicos jugadores que no tuvieron minutos fueron Jon Martín y Juanma Herzog, que apuntan a formar pareja de centrales en Albania. Serán dos de los múltiples cambios que se esperan en la alineación de David Gordo, que podría optar por el centro del campo que acabó el partido ante Japón de inicio, con Thiago Pitarch junto a Rodrigo Mendoza y Javi Hernández.

El que también apunta al once es Pablo García, uno de los jugadores más en forma de la 'Rojita'. Con el tanto anotado a Japón suma seis goles en sus últimos tres partidos con la Sub-21, y ya es junto a Gonzalo García (8) el máximo goleador de la 'Era David Gordo'. Precisamente el delantero del Fulham apunta a la suplencia en lugar de Carlos Espí, que marcó un 'póker' en el pasado parón ante San Marino.

A nivel colectivo, España necesita seguir asimilando conceptos de equipo así como mostrar una mejor faceta defensiva, ya que frente a Japón, pese a mantener la portería a cero, concedió demasiadas ocasiones claras en contra. Todo ello, ante una Albania que solo ha perdido dos de los últimos 11 partidos que ha disputado, consiguiendo el triunfo en seis de ellos, el último este viernes ante Luxemburgo (3-1).