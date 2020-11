España busca zanjar los debates hasta la EURO

La selección necesita ganar a Alemania en La Cartuja para sellar su pase a la 'F4' de la Liga de Naciones

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol buscará este martes (20.45 horas/La1) su clasificación para la 'Final a Cuatro' de la segunda edición de la Liga de Naciones, un billete que pasa única y exclusivamente por imponerse en La Cartuja de Sevilla a Alemania, rival ante el que pretende zanjar dudas y debates.

España no pudo defender su liderato de grupo en St Jakob Park, donde un gol en el descuento del partido de Gerard Moreno salvó un punto, pero que tampoco cambiaba la necesidad de la 'Roja' para el choque ante la tetracampeona del mundo, que no falló en casa ante Ucrania para ponerse con un punto y poder manejar también el escenario del empate para acabar primera.

El tanto del delantero del Villarreal arregló otra irregular noche de los de Luis Enrique Martínez, que pese a todo, tuvieron a su favor dos penaltis que no aprovechó el capitán Sergio Ramos, fiel reflejo del partido del combinado nacional, otra vez reñido con la portería rival, un aspecto a mejorar ante una Alemania, que sí tiene mucha 'pegada'.

La falta de gol, evidente por los números, sigue sin preocupar al seleccionador, que sabe que hubo brillante función ante la 'Mannschaft' puede conseguir que se zanjen los debates que rodean al equipo, o al menos aparcarlos por unos meses hasta que llegue la verdadera prueba que será la EURO 2020 porque la 'F4' no será hasta octubre de 2021.

También este partido servirá para ver si hay discusión en el tema de la portería, con la inesperada irrupción en la titularidad de Unai Simón, o si, por el contrario, volverá De Gea en un examen frente posiblemente el mejor guardameta del momento, un Neuer que es una de las novedades respecto al enfrentamiento entre ambas selecciones a principios de septiembre cuando Joachim Löw prefirió dar descanso al bloque del imponente Bayern y la victoria se le escapó a los locales por un gol en el 97 de Gayà, que podría volver al once pese al golpe sufrido en la cabeza en Amsterdam y que le dejó fuera ante Suiza.

Como hace dos años en Zagreb, en la primera edición de esta nueva competición de la España, España volverá a jugar sin margen de fallo y será una buena prueba de cara al verano que viene para un equipo al que le falta todavía por hacerse completamente a la idea del asturiano y con mucha juventud en sus filas.

Aparte de la duda de quien ocupará la portería, el técnico asturiano podría incluir algunas modificaciones en su once para contrarrestar un equipo que no parece que vaya a especular y que buscará la victoria en un choque de filosofías similares. Una, de todos modos, será obligatoria ya que Sergio Busquets no podrá ser de la partida por su lesión de rodilla y dejará su hueco a Rodri Hernández, al que podrían flanquear Koke, que mejoró algo al equipo con su entrada en la segunda mitad en Basilea, y Merino o Fabián Ruiz.

ALEMANIA NO ESPECULARÁ

Arriba, tras la infructuosa prueba del 'falso 9' ante la rocosa defensa suiza, Luis Enrique podría dar la oportunidad de inicio a Morata, y buscar entre la variedad de opciones que tiene para los costados, aunque Oyarzabal y Dani Olmo podrían ser los elegidos para intentar hacer daño a una zaga que concede.

Y es que Alemania ha concedido gol en todos sus anteriores partidos de grupo, tres ante Suiza, una muestra de que atrás es donde más debilidades puede tener en un equipo también inmerso en un nuevo proyecto desde su batacazo en el pasado Mundial. Ahí, además, Löw no podrá contar con uno de sus centrales más fijos, Antonio Rüdiger, baja en Sevilla por sanción para una zaga que habrá que ver si es de tres centrales como el pasado sábado ante Ucrania o en el duelo del Mercedes-Benz Arena.

Lo más probable es que vuelva a la titularidad el madridista Toni Kroos, que ni se vistió ante los ucranianos, para dirigir las operaciones en un centro del campo donde tampoco estará otra pieza clave como el lesionado Joshua Kimmich. Arriba, la amenaza es un entonado Timo Werner, autor de cuatro goles en esta Liga de Naciones y acompañado por el desborde y atrevimiento de Sané y Gnabry.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Simón; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Koke, Rodri, Merino; Dani Olmo, Morata y Oyarzabal.

ALEMANIA: Neuer; Ginter, Sule, Koch; Kehrer, Kroos, Goretzka, Gosens; Gnabry, Werner y Sané.

--ÁRBITRO: Andreas Ekberg (SUE).

--ESTADIO: La Cartuja de Sevilla.

--HORA: 20.45/La1.