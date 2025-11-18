España certifica un billete al Mundial casi perfecto

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española ha certificado este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano tras empatar ante Turquía (2-2) en La Cartuja, en la última jornada de la fase de grupos, un resultado que impide el pleno de victorias y la imbatibilidad, aunque si sirve para igualar la mejor racha de partidos oficiales sin perder de Italia (31).

España no pudo cerrar su clasificación perfecta en Sevilla. La 'Roja', con menos intensidad que de costumbre, no pudo pasar del empate a dos ante una Turquía plagada de rotaciones en la que ni Arda Güler ni Kenan Yildiz contaron con minutos. Un encuentro que arrancó muy bien para los intereses españoles con un gol tempranero de Dani Olmo, al que le dieron la vuelta los otomanos con tantos de Deniz Gul y Salih Ozcan. Pero un tanto de Mikel Oyarzabal firmaría las tablas.

El resultado, pese a evitar que España cierre por primera vez en su historia una fase de clasificación imbatido, sí permite a los de Luis de la Fuente igualar a Italia en la mejor racha de la historia de partidos oficiales sin perder de una selección, con 31. Así, un triunfo o empate en el tiempo reglamentario en la 'Finalissima' ante Argentina convertiría en histórica a la selección de Luis de la Fuente.

España saltó a La Cartuja con un once bastante reconocible, más allá de las bajas. Sólo Llorente, Aleix García y Yeremy Pino entraron con respecto a Georgia. Todo lo contrario que Turquía que, entre que creía poco en la machada y que varios de sus jugadores estaban apercibidos de cara al primer partido de la repesca, prescindió de sus mayores talentos ofensivos.

Y muy poco tardaría España en hacer valer su superioridad y encarrilar el partido. Antes de que se cumpliera el minuto cinco de partido, una internada por la izquierda de Cucurella acabó con un balón en el interior del área para Dani Olmo que, tras quitarse de encima a su defensor con el control, mandó el esférico al fondo de la red.

El dominio de la campeona de Europa era abrumador, y se traduciría en ocasiones de Aleix García y Oyarzabal, por partida. Y es que, pese a la circulación lenta, España continuaba generando sin apenas esfuerzo ante la pasividad turca. Dani Olmo, antes de la media hora, estaría muy cerca de reivindicarse con un doblete, que sólo Bayindir con dos grandes paradas pudo evitar.

Pero en la primera aproximación peligrosa de los turcos, en forma de saque de esquina, Unai Simón recibiría el primer gol en contra en la fase de clasificación. Gul aprovecharía al filo del descanso un balón suelto en el interior del área para hacer el empate. Tanto que impedía a esta España pasar a la historia siendo el primer equipo nacional en lograr el pase a una fase final imbatida.

Lo que también hizo el gol fue espabilar a los de Luis de la Fuente que tuvieron en botas de Fabián Ruiz, tras una gran combinación, el segundo, pero Bayindir volvería a aparecer. Así, España, por primera vez en la fase de clasificación, se marchaba al descanso con el marcador igualado.

Y para dar continuidad a la reacción de los instantes finales de los primeros 45 minutos, De la Fuente daría entrada a Ferran en lugar de Mikel Merino, pasando a Dani Olmo a la media punta. Sin embargo, Turquía entraría mucho mejor a la segunda mitad, que tendría una ocasión franca con una chilena de Yilmaz.

Y la insistencia otomana tendría su recompensa en el minuto 54. Tras una gran jugada colectiva de los de Vincenzo Montella, el balón caería a en la frontal a Ozcan que, con un disparo raso, introduciría el balón por la cepa izquierda de la portería de Unai Simón. Remontaba Turquía y España estaba, por primera vez en mucho tiempo, contra las cuerdas. Fruto de ello, De la Fuente prepararía para dar entrada a Álex Baena y Samu.

Pero justo antes de hacerlo, el pichichi Mikel Oyarzabal, en su última acción antes de ser sustituido, igualaría el partido con su sexto gol de la fase de clasificación. Un tanto que llegaría después de que al donostiarra le cayera un rebote en el área pequeña sin oposición. Empate que estaría a punto de deshacer de nuevo Turquía con un remate de Yilmaz al que Simón respondería con un paradón.

Y en el tramo final del partido, España, con Fermín y Fornals sobre el césped, estaría cerca de dar la vuelta al marcador. Pero, el guardameta turco, la falta de puntería y un tanto anulado en la última jugada del partido a Fermín lo evitaría. Un empate que no empaña la gran fase de clasificación de la 'Roja', que estará entre las candidatas para levantar la Copa del Mundo el próximo verano.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 2 - TURQUÍA, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES

ESPAÑA: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Aleix García, Fabián (Fornals, min.83); Yeremy Pino (Baena, min.62), Merino (Ferran, min.46), Dani Olmo (Fermín, min.73); y Oyarzabal (Samu, min.62).

TURQUÍA: Bayindir; Çelik, Demiral (Akcicek, min.83), Akaydin, Söyüncü, Kadioglu (Eskihellac, min.78); Kokcu, Ozcan (Karazor, min.78); Kahveci (Sari, min.69), Gul (Muldur, min.69) y Yilmaz.

--GOLES:

1-0, min.4: Dani Olmo.

1-1, min.42: Gul.

1-2, min.54: Ozcan.

2-2, min.62: Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Baena (min.68) en España, y a Gul (min.12), Ozcan (min.76), Demiral (min.80), Eskihella, min.90) y Bayindir (min.90+4) en Turquía.

--ESTADIO: La Cartuja (30.812 espectadores).