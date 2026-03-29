España completa un nuevo día de trabajo en Las Rozas pensando en Egipto

Entrenamiento de la selección española de fútbol en Las Rozas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ha completado este domingo una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar el partido amistoso del próximo martes ante Egipto en el RCDE Stadium (21.00 horas).

Después de la sesión de recuperación del sábado tras la victoria ante Serbia (3-0), Luis de la Fuente dirigió un nuevo entrenamiento en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pensando ya en el combinado africano, ante el que la selección intentará prolongar su racha de 32 partidos oficiales invicta.

El lunes, después del entrenamiento matutino, los internacionales españoles viajarán en avión hacia Barcelona, y ese mismo día el seleccionador y uno de los jugadores ofrecerán sus impresiones previas al partido en rueda de prensa. El martes, la campeona de Europa afrontará su último compromiso de preparación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

España disputará su vigésimo encuentro en la provincia de Barcelona, después de los ocho en el Estadi Olímpic Lluís Companys, cinco en el Camp Nou, tres en Sarrià, dos en Les Corts y uno en el RCDE Stadium.