Andreas L Eriksson/Bildbyran via / DPA

Actualizado 11/06/2019 10:54:19 CET

España se deshace de Suecia con una goleada engañosa y trabajada

Un penalti de Ramos, otro de Morata y un gol del debutante Oyarzabal dan tres trabajados puntos en una noche poco inspirada de la selección

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española afianzó su liderato en el Grupo F de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 tras firmar su cuarta victoria al batir este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu a Suecia, su principal rival, por un engañoso 3-0, una goleada que no escondió una noche poco inspirada de la 'Roja'.

El combinado nacional tuvo más trabajo del que indica el marcador. Los suecos se mostraron casi infranqueables y cortocircuitaron el juego local, pero un innecesario penalti pasada la hora de juego allanó el camino a los de Robert Moreno y permitió a Sergio Ramos seguir de homenaje con su gol número 20.

El de Camas, que recibió un reconocimiento a su récord de partidos internacionales ganados, pudo aumentar su cuenta en otra pena máxima, pero se la cedió a Morata y Mikel Oyarzabal vivió el mejor debut posible con el 3-0 definitivo, severo correctivo para los de Janne Andersson, ordenados hasta el máximo, pero que también pagaron su falta de ambición ofensiva, con sólo un disparo en todo el partido y que se quedan ya a cinco puntos del liderato.

España se encontró con el guión esperado y las únicas sorpresas fueron en su once, con Kepa de nuevo en la portería, Fabián Ruiz al lado de Busquets y Parejo en el medio, y mucha movilidad arriba con Rodrigo de referencia, e Isco y Asensio arrancando desde la izquierda y derecha, en vez de Morata. Suecia, por su parte, decidió meterse con sus once hombres y dejar la iniciativa a los locales para amenazar con salir con rápidas contras.

La selección tomó el mando del partido, pero no inquietó hasta cerca del cuarto de hora, en un carrusel de ocasiones en apenas dos minutos. Los suecos se agarraron a Robin Olsen para sobrevivir al acoso y el guardameta la Roma sacó dos disparos a Fabián y Parejo, un cabezazo a Sergio Ramos y metió una mano rápida a un peligroso centro de Isco. Rodrigo Moreno sí le batió en medio de esa vorágine de ocasiones, pero el tanto fue anulado por fuera de juego inexistente de Dani Parejo.

Sin embargo, ese aluvión no tuvo continuidad, perjudicado también por el parón por la lesión de Claesson, que cortó un tanto el ritmo a la 'Roja'. El combinado escandinavo no se resquebraja y se esmeraba en evitar el juego entre líneas rival, a costa de 'regalar' algo más los lados, por los que apareció más Carvajal que Jordi Alba. Los de Janne Andersson, pese a no dar trabajo a Kepa, supieron aguantar bien y llegar al descanso sin más sustos de consideración salvo un carrusel de saques de esquina, con chilena incluida de Ramos.

DOS PENALTIS ALLANAN EL CAMINO

España necesitaba encontrar la fórmula para gozar de mejores ocasiones y de sacar partido a su posesión. Isco recibía especial atención de la defensa rival y Asensio y Rodrigo apenas habían aparecido en el encuentro, y el combinado nacional necesitaba más de su trío ofensivo para meter miedo a una Suecia que se encontraba aparentemente cómoda en el terreno de juego.

Pese a esta ineficacia, Robert Moreno no retocó nada para una segunda parte donde a la triple campeona de Europa le continuó costando porque los visitantes no dejaban ni un solo resquicio y el mayor divertimento para el Bernabéu, que respondió a la última llamada, era hacer la ola. Aún así, Isco tuvo la mejor del partido hasta entonces, pero su disparo solo ante Olsen salió demasiado cruzado.

La ocasión del malagueño aceleró algo más a la selección, que volvió a encerrar a su rival, sin demasiado éxito y que después de una hora, probó por fin, inocentemente, a Kepa. Y cuando Robert prepara a Morata como primera solución, llegó el penalti por manos de Larsson que abrió el marcador. Sergio Ramos, el mejor goleador de la 'era Luis Enrique', no falló para derribar el muro.

Los de Andersson dieron un paso adelante, demasiado ligero para que se viesen espacios para que España pudiese sentenciar. Robert siguió buscando soluciones arriba y dio la alternativa a otro nuevo como Oyarzabal por Rodrigo, pero el gol y las ocasiones continuaron resistiéndose. Al final, otro penalti, cometido sobre Morata tras una buena acción del delantero y anotado por este tras dejárselo Ramos, y un gol a renglón seguido de

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - SUECIA, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Kepa; Carvajal, Sergio Ramos, Íñigo Martínez (Llorente, min.86), Jordi Alba; Parejo, Busquets, Fabián; Asensio (Morata, min.64), Rodrigo (Oyarzabal, min.71) e Isco.

SUECIA: Olsen; Lustig, Jansson, Helander, Augustinsson; Claesson (J.Johansson, min.27), Larsson (Isak, min.82), Ekdal (Olsson, min.85), Forsberg; Berg y Quaison.

--GOLES.

1-0, minuto 64. Sergio Ramos, de penalti.

2-0, minuto 85. Morata, de penalti.

3-0, minuto 87. Oyarzabal.

--ÁRBITRO: William Collum (ESC). Amonestó a Jordi Alba (min.24), por España

--ESTADIO: Santiago Bernabéu. 72.205 espectadores.