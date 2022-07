España juega su primera 'final'

La selección femenina debe ganar o empatar ante Dinamarca para pasar a los cuartos de la Eurocopa de Inglaterra

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol afrontará este sábado (21.00 horas/La1) en el Brentford Community Stadium de Londres su último partido de la fase de grupos de la Eurocopa de Inglaterra con la obligación de ganar o, al menos, empatar ante una Dinamarca que se lo juega todo para lograr el pase a los cuartos de final.

El primer objetivo que se había marcado el combinado nacional está cerca, pero pasa por no cometer errores ante la actual subcampeona continental, que en su caso no tiene margen para la especulación porque sólo le vale ganar, mientras que su rival puede optar por arriesgar y jugar con la baza del empate. España nunca ha ganado dos partidos en un gran torneo internacional y espera romper esa barrera para reforzar su moral de cara a unos cuartos de final de mucha exigencia ante la anfitriona Inglaterra.

Los dos equipos llegan a este decisivo choque empatados a tres puntos, pero el 'goal-average' favorece al de Jorge Vilda, que ha tenido tiempo de reponerse de la dura derrota del pasado martes ante Alemania para afrontar esta primera 'final' en una Eurocopa que está siendo más complicada de lo previsto por culpa de los errores.

España ha sido fiel a su estilo y ha sabido dominar sus dos primeros encuentros, pero en ambos cometió fallos que debe evitar ante las danesas. El gol antes del minuto de juego ante Finlandia no terminó por penalizarla y supo reponerse, pero el encajado de forma tempranera ante las ocho veces campeona de Europa sí y le lastró en su intento de derrotarla por fin.

La 'Roja' pudo parecer superior en su segundo choque, pero falló en las dos áreas y se marchó de vacío para dejar su racha invicta en 24 partidos. Iniciar una nueva y más importante pasa ahora por mantener la concentración al cien por cien en un duelo donde está por ver cuál será la actitud del combinado de Lars Soendergaard y si este sale a por la victoria desde el principio u opta por ser más cauteloso y dejar la iniciativa a las españolas para intentar sorprenderlas en transiciones.

"No me he puesto en el escenario de no ganar mañana, me he puesto en el escenario de pasar a cuartos. No pienso más allá del partido de mañana. Todo eso sería energía que nos resta para el objetivo. Hay que poner toda la carne en el asador para la final que jugamos mañana", declaró el seleccionador español en rueda de prensa.

Vilda tendrá que volver a decidir las once jugadoras por las que apuesta de inicio y con las dudas en las mismas posiciones que en los dos anteriores partidos. Laia Aleixandri está 'tocada' muscularmente -aunque entrenó el viernes junto a sus compañeras- de cara a repetir en el mediocentro y poner a Patri Guijarro de interior, por lo que Irene Guerrero podría volver a la titularidad de la que gozó en el debut ante Finlandia.

La otra opción sigue siendo la de poner a Mariona Caldentey junto a la balear y a una Aitana Bonmatí llamada a coger de nuevo el liderazgo lo que abriría un hueco en el costado izquierdo posiblemente para Athenea del Castillo. Sheila García y Lucía García aspiran a repetir de inicio, aunque están las opciones de Marta Cardona y la joven Claudia Pina para desarmar a una zaga de tres centrales.

HARDER LIDERA EL PELIGRO ARRIBA

"Es una buena sensación llegar a este partido sabiendo que una victoria nos permitirá pasar y que no tiene por qué ser por cuatro o cinco goles. Pero será difícil porque una vez más nos enfrentamos a un equipo realmente fuerte", advirtió Soendergaard sobre este duelo con la selección española, que en su racha invicta ya fue capaz de golear por 3-0 en un amistoso de hace un año al combinado danés, con el que vivirá su decimocuarto enfrentamiento.

La actual subcampeona, número 15 del ranking mundial de la FIFA, no ha dejado sus mejores sensaciones en el torneo, pero ha conseguido llegar 'viva'. Alemania la zarandeó en su estreno (4-0) y ante Finlandia tuvo que acudir al rescate Pernilla Harder con un gol salvador en el minuto 72, pero ahora nada de eso cuenta en su intento de volver a estar entre las ocho mejores.

Precisamente, Harder es la principal amenaza de un equipo que arriba tiene mucho peligro junto a Nadia Nadim y Signe Bruun. El seleccionador danñes recupera para este partido a la centrocampista Kathrine Moeller Khül, expulsada ante las alemanas, mientras que la madridista Sofia Svava podría recuperar su puesto de titular en el carril izquierdo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

DINAMARCA: Christensen; Veje, Ballisager, Sevecke; Thomsen, Junge, Troelsgaard, Svava; Nadim, Bruun y Harder.

ESPAÑA: Sandra Paños; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi; Aitana Bonmati, Laia Aleixandri, Patri Guijarro; Shei García, Lucía González y Mariona Caldentey.

--ÁRBITRA: Rebecca Welch (ING).

--ESTADIO: Brentford Community Stadium.

--HORA: 21.00/La1.