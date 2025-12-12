España jugará ante Italia durante la fase clasificatoria para el Europeo Femenino de fútbol sala de 2027

Vane Sotelo, durante un partido con la selección española. - Europa Press/Contacto/ROUELLE UMALI

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol sala tendrá al combinado de Italia y a otros dos procedentes de la ronda previa como rivales durante la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de 2027, que se disputará en la ciudad croata de Osijek.

"El grupo, con sede por determinar hasta que se conozca su composición definitiva, se disputará entre el 6 y el 11 de octubre de 2026", informó este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de que la UEFA hubiera sorteado los emparejamientos. España estará en el Grupo 3.

"La fase élite, en la que entra directamente España, se divide en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los cuatro vencedores y los dos mejores segundos lograrán la clasificación para el Europeo, mientras que los dos peores segundos disputarán una eliminatoria a ida y vuelta para determinar la última plaza en la fase final", precisó la RFEF en su web.

En su nota de prensa, la RFEF subrayó que "este Europeo, que pasa a disputarse cada cuatro años, será el primero que cuente con ocho selecciones clasificadas después de que en los tres primeros, que ganó España, solo hubiese cuatro en la fase final".