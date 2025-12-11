España se mantiene como número uno del ranking femenino de FIFA

La seleeción española femenina de fútbol celebra la Liga de Naciones. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol empezará el año 2026 como número uno del ranking FIFA tras completar una gran temporada donde conquistó la Liga de Naciones la semana pasada y ser subcampeona de Europa en Suiza el pasado verano.

El combinado dirigido por Sonia Bermúdez se proclamó campeona de la Liga de Naciones tras ganar en el partido de vuelta por 3-0 a la selección alemana (3-0) en el Riyadh Air Metropolitano, un hecho que le asegura mantenerse en lo más alto de la clasificación mundial.

La actual campeona del mundo suma un total de 2094.891 puntos para estar por delante de Estados Unidos (2065.064), que se mantiene en la segunda plaza, mientras que Alemania se sitúa tercera (2010.797) tras subir dos posiciones por su buena actuación en la Liga de Naciones.

El combinado español volverá a la acción el próximo mes de marzo cuando arranque su camino inicial para defender su estrella de 2023 con la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027 ante Islandia y Ucrania.