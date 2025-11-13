España no debe fallar ante la débil San Marino

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española sub-21 se enfrenta este viernes en Anxo Carro de Lugo a San Marino (20.45 horas), en la cuarta jornada de la fase de clasificación del Europeo Sub-21 de Albania y Serbia 2027, un partido en el que la 'rojita' busca seguir con el pleno de victorias ante el rival más débil del grupo antes de afrontar un trascendental duelo ante Rumanía.

La selección española sub-21 quiere seguir de dulce en Lugo. Los pupilos de David Gordo afrontan el cuarto partido de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027 ante, a priori, el rival más sencillo del Grupo A: San Marino. Hasta el momento, la trayectoria de España es perfecta, con tres victorias en los tres primeros encuentros. Resultados que le permiten liderar su grupo con nueve puntos.

Y en el extremo opuesto se encuentra su rival de este viernes. San Marino aún no ha estrenado su casillero de puntos. De hecho, son, junto a Malta y Chipre, el único equipo que no ha conseguido marcar ningún gol, a lo que se suma que han recibido 16 tantos, una media de más de cinco por encuentro. Así, apunta a ser una oportunidad perfecta para que la 'rojita' se divierta y haga disfrutar a los aficionados que se den cita en las gradas del Anxo Carro con una goleada.

Un equipo español que volverá a contar, tras perderse el pasado parón de selecciones, con los internacionales Sub-20 que disputaron el Mundial de Chile: Fran González, Iker Bravo, Pablo García, Rodrigo Mendoza, Peio Canales y Jan Virgili, que podría debutar como internacional sub-21. Mucho talento al que también se ha sumado para la cita de San Marino, y la del próximo martes ante Rumanía, mucho más exigente, el extremo internacional absoluto Jesús Rodríguez.

Y dada la debilidad del rival, se espera que David Gordo pueda dar minutos a jugadores menos habituales y así reservar a otros para el duelo ante Rumanía. Pese a ello, el nivel de España es muy superior al de su rival, por lo que una victoria cómoda sería lo normal. Así ha ocurrido en las cuatro veces que ambos combinados se han visto las caras, en las que España ha logrado el pleno de victorias con un tanteo de 33-1. La última, un 0-3 a domicilio en 2016 en la que los goleadores fueron Munir El Haddadi, Denis Suárez y Jorge Meré.

Pese a ello, David Gordo señaló en la rueda de prensa previa al partido que deben tomarse el duelo muy en serio, ya que los puntos "valen lo mismo" que ante cualquier otro rival. "Hay que respetar a San Marino y hacer un gran partido. También es importante seguir creciendo como equipo", añadió.

"Buscamos una victoria muy importante para la clasificación. No hay que perder el foco de los objetivos principales, que son, primero, clasificarse para el Europeo, y después, para los Juegos Olímpicos. Esperamos que la gente se divierta con el equipo, y llegar bien al partido de la semana que viene en Rumanía, que será muy exigente", señaló el técnico alcalaíno.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES

ESPAÑA: Fran González; Fresneda, Mosquera, Jacobo, Obrador; Canales, Chema Andrés; Pablo García, Iker Bravo, Jesús Rodríguez; y Gonzalo.

SAN MARINO: Casadei; Gasperoni, Casadei, Zavoli, Domeniconi, Chiaruzzi; Ciacci, Dell Balda, Arlotti; Gasperoni y Protti.

ÁRBITRO: Emanuela Rusta (ALB).

ESTADIO: Anxo Carro (Lugo).

HORA: 20.45 horas/tdp.