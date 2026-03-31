España no puede con Egipto en Cornellà

Joan Garcia calienta antes del amistoso entre España y Egipto en el RCDE Stadium de Cornellà (31 de marzo de 2026) - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

La selección, ante una Egipto que terminó con 10, no pudo ganar en el estreno del pitado Joan Garcia

CORNELLÀ (BARCELONA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ha empatado este martes contra Egipto (0-0) en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona), en el segundo y último partido amistoso antes de que el seleccionador, Luis de la Fuente, anuncie la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en un duelo marcado por la falta de acierto, pese a una notoria superioridad, y por el regreso del combinado a Barcelona con una grada que, en parte, no estuvo al nivel deseado ni esperado.

Tras ganar a Serbia por 3-0 y pese a medirse a una Egipto que llegaba sin su gran estrella Mohamed Salah, Luis de la Fuente optó por las rotaciones y no pudo dar con la tecla para superar al equipo africano, que pese a llegar sin su gran estrella y no ir a por todas, supo resistir ante una España que tuvo más ocasiones, que le puso ganas pero que no pudo completar la fiesta en el casi lleno RCDE Stadium.

España, que necesitaba ganar para asegurarse llegar como número uno del ranking FIFA al Mundial de este verano, salió con decisión y acumuló llegadas desde el inicio. Pedro Porro avisó en el primer minuto con un potente disparo desde la frontal que desvió la zaga egipcia y, en la segunda jugada, Lamine Yamal --que jugó la primera parte completa-- no acertó con el remate.

La réplica africana fue inmediata, con un tiro de Zizo que atajó David Raya tras un error previo en la salida del guardameta, mientras que Pablo Fornals probó fortuna poco después en una jugada embarullada tras un córner. España dominaba y generaba, pero sin precisión en los metros finales.

Lamine Yamal dejó una acción de calidad en el minuto 11 con un giro brillante y un pase al espacio para Ferran Torres, aunque el delantero estaba en fuera de juego. También lo intentó Dani Olmo con un disparo centrado y Ferran, tras asociarse con el propio Olmo, pero su remate se marchó a córner al tardar en armar el tiro.

En medio del dominio español, el estadio blanquiazul vivió el habitual minuto 21 de recuerdo a Dani Jarque (fallecido excapitán 'perico' e internacional Sub-21), antes de que Egipto rozara el gol en su mejor ocasión del partido: un potente disparo cruzado de Omar Marmoush que se estrelló en la cepa del poste derecho de la portería del 'gunner' David Raya.

Tras el descanso, el seleccionador Luis de la Fuente agitó el once con un cuádruple cambio y España dio un paso adelante. Fermín López, uno de los revulsivos, rozó el gol con un disparo que se marchó lamiendo el palo, y poco después Pedri obligó a lucirse al portero egipcio Oufa Shobeir con una acción dentro del área.

En el minuto 62 llegó uno de los momentos de la noche, con la entrada de Joan Garcia. El guardameta, que debutaba con la absoluta, fue recibido con una mezcla de pitos y aplausos, en un ambiente dividido que terminó inclinándose hacia el apoyo tras su salto al terreno de juego.

España siguió insistiendo. El joven central alicantino del Arsenal Cristhian Mosquera cabeceó alto por poco y Rodri --uno de los refrescos al descanso-- lo intentó tanto de cabeza como con un disparo lejano que se marchó cruzado. También Borja Iglesias probó una vaselina que estuvo muy cerca de sorprender a Shobeir en el tramo final.

El partido se puso de cara para los de Luis de la Fuente en el minuto 83, cuando Fathy fue expulsado por doble amarilla tras una dura entrada sobre Borja Iglesias, dejando a Egipto con diez jugadores para el tramo decisivo.

Aun así, el gol no llegó. La mejor ocasión española fue una falta lanzada por Alejandro Grimaldo que el portero egipcio desvió lo justo para que el balón se estrellara en el larguero. Ya en el añadido, España rozó de nuevo el tanto con un remate de Yeremy Pino, una chilena de Fermín López y un disparo final de Pedro Porro, pero la defensa egipcia resistió.

JOAN GARCIA, PITADO Y LUEGO OVACIONADO EN UN FEUDO QUE CANTÓ "MUSULMÁN QUIEN NO BOTE"

El portero del FC Barcelona Joan Garcia, que estrenaba convocatoria con la selección española en este parón y que esta vez, a diferencia del duelo anterior contra Serbia, sí fue convocado, empezó como suplente. Pero fue pitado en el calentamiento y sonoramente abucheado, también, cuando se cantaron las alineaciones por una grada llena, en parte, de aficionados de su anterior club.

Porque los socios del RCD Espanyol tuvieron un día para comprar entradas para este duelo hasta con el 40 por ciento de descuento, a precios más que populares. Y los pitos a Joan Garcia, el único internacional español que los sufrió, muestran que la iniciativa dio sus frutos. Pero, viendo el escenario, en cuanto el portero entró al campo en el 62' en lugar de David Raya para debutar como internacional absoluto fue, a la par que pitado, también ovacionado por una mayoría de la afición española no 'perica' que le cantó 'Joan Garcia, Joan Garcia' para compensar.

Y no fue el único 'pero' de una afición que vivió una fiesta completa y se lo pasó en grande, pero que tuvo comportamientos sombríos y ofensivos, al cantar 'musulmán quien no bote', al pitar el himno egipcio o insultar al presidente de España, Pedro Sánchez. La RFEF pidió por megafonía y en el marcador que se cesaran los cánticos, y la respuesta fue mala. No obstante, la gran mayoría del público se centró en animar a España, olas incluidas, en su vuelta a la provincia de Barcelona y en su último test antes de la lista mundialista.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 0 - EGIPTO, 0.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Raya (Joan Garcia, min.62); Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo; Fornals (Pedri, min.46), Soler (Rodri, min.46); Lamine Yamal (Víctor Muñoz, min.46), Olmo (Fermín, min.46), Barrenetxea (Pino, min.73); y Ferran Torres (Borja Iglesias, min.62).

EGIPTO: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathi, Fatouh; Lasheen, Ateya; Zizo (Saber, min.81), Ashour (Trezeguet, min.46), Issa (Hassan, min.68); y Marmoush (Abdelmaguid, min.85).

--SIN GOLES.

--ÁRBITRO: Georgi Kabakov (BUL). Amonestó a Issa (min.64), Ibrahim (min.84), Shobeir (min.87). Expulsó a Fathy por doble amonestación (min.72 y min.83) en Egipto.

--ESTADIO: RCDE Stadium, 35.895 espectadores.