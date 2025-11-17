España quiere afianzar su liderato en Rumanía

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española sub-21 se mide este martes a Rumanía en el estadio municipal de Sibiu, en la jornada 5 de la fase de clasificación para el Europeo 2027 de Albania y Serbia, un duelo en el que los de David Gordo buscan acabar la primera vuelta con pleno de victorias ante un combinado rumano que pelea con Finlandia y Kosovo por la segunda plaza.

La 'rojita' quiere seguir su marcha imperial rumbo al Europeo Sub-21 2027 cerrando la primera vuelta de la fase clasificación con un pleno de victorias. Para ello, necesitará ganar a domicilio a una Rumanía que viene de caer en su último partido ante Finlandia (2-0), un resultado que les ha precipitado hasta cuarta posición del Grupo A, en la que se encuentra con siete puntos, cinco menos que España, líder.

Pese a la derrota, el duelo en Sibiu es uno de los más exigentes que tendrá que hacer frente la selección de cara a estar en la cita continental de Albania y Serbia. Hasta el momento, el combinado dirigido por Daniel Pancu ha sumado cuatro de sus siete puntos en los partidos que ha ejercido como local, donde logró empatar ante Kosovo (0-0) y vencer a Chipre (2-0). Dos duelos en los que mantuvo su portería a cero, mostrando una de sus mayores virtudes, la solidez defensiva.

Por su parte, la 'rojita', que sólo sufrió para lograr el triunfo ante Finlandia (2-1) con una remontada agónica, intentará seguir con su buena dinámica en territorio rumano, donde ha ganado los dos partidos que ha disputado. Además, España no pierde un partido a domicilio en una fase de clasificación para un Europeo desde noviembre de 2021, cuando cayera ante Rusia en Khimki por un resultado de 1-0. Desde entonces, su balance es de nueve victorias y un empate.

Un combinado español que llega al partido con la moral por las nubes después de golear el pasado viernes a San Marino (7-0) en Lugo, en un partido en el brilló la línea ofensiva, en especial Jan Virgili. El extremo del RCD Mallorca, que debutaba con la Sub-21, firmó un doblete de altísimo nivel, aprovechando a las mil maravillas la oportunidad que le brindó David Gordo. Además, Pablo García e Iker Bravo, con gol y asistencia ambos, también cuajaron un excelente encuentro.

Por ello, y para dar continuidad a un equipo que no pudo contar con ninguno de los tres en la pasada ventana a causa del Mundial Sub-20 de Chile, se espera que sean de la partida junto a Marc Guiu en ataque. El delantero del Chelsea, suplente ante San Marino, aprovechó también sus minutos para estrenarse como goleador con la Sub-21, y podría ocupar el lugar de Gonzalo García, al que se le vio errático ante San Marino.

El que no estará en el partido será el lateral derecho del Bournemouth Alejandro Jiménez, que abandonó la concentración este domingo, por lo que Fresneda repetirá de inicio. Salvo el madrileño, el seleccionador podrá contar con todos los jugadores incluidos en la lista, entre ellos Christian Mosquera, que podría recuperar la titularidad en el eje de la zaga junto a Jacobo Ramón.

Por parte de Rumanía, el delantero del Universitatea Cluj Atanas Trica será la mayor amenaza para la 'rojita'. Suyos han sido dos de los cuatro tantos que ha anotado el combinado rumano hasta el momento en la fase de clasificación. Y es que, el de Pancu es un equipo con bastantes problemas a la hora de fabricar fútbol ofensivo, y que se encuentra mucho más cómodo a la hora de defender. Por lo que se espera que España monopolice el dominio del esférico.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RUMANÍA: Lefter; Strata, Dutu, Tudose, Ciubotaru; Botogan, Vulturar, Mihai; Burnete, Trica y Biliboc.

ESPAÑA: Fran González; Fresneda, Mosquera, Jacobo, Obrador; Carvalho, Canales; Pablo García, Iker Bravo, Virgili; y Guiu.

--ÁRBITRO: Matteo Marchetti (ITA).

--ESTADIO: Municipal de Sibiu.

--HORA: 18.00 horas/tdp.