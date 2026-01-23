España vence a la anfitriona Eslovenia en su debut en la Eurocopa de fútbol sala

Ricardo Mayor, durante un partido con la selección española de fútbol sala. - Europa Press/Contacto/Igor Kupljenik

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sala ha ganado este viernes por 1-4 al combinado esloveno en su primer partido del Campeonato de Europa, correspondiente a la jornada 1 dentro del Grupo C y resuelto gracias a los goles de Antonio Pérez, Miguel Ángel Mellado, José Raya y Jesús Gordillo.

En el Arena Stozice de Liubliana (Eslovenia), el conjunto entrenado por Jesús Velasco afrontó con ímpetu su debut y así lo demostró a los 25 segundos, marcando Antonio Pérez el 0-1 de volea con su diestra después de un córner bombeado por Adolfo Fernández hacia fuera del área.

El dominio español fue claro, pese al constante apoyo de las gradas a la selección anfitriona de esta Eurocopa, y Mellado marcó el 0-2 en el 6:02 con un zurdazo potente y lejano casi a la escuadra. Raya logró el tercero de España en el 15:18, con un derechazo raso y ajustado al palo, y antes del descanso Gordillo hizo el 0-4 en carrera con otro zurdazo.

Al regreso de vestuarios, el ritmo bajó ligeramente y Eslovenia metió su primer tanto por obra de Matej Fidersek tras robar la pelota a Mario Rivillos, combinar con un compañero y batir él mismo a Dídac Plana. A menos de nueve minutos para la conclusión, Dídac se resarció desviando a media altura un fuerte disparo de Fidersek desde la banda derecha.

Para evitar sustos innecesarios, buscó la 'Roja' su quinto gol y lo merodeó Cecilio Morales con un punterazo que despejó bien colocado el guardameta esloveno a ras de suelo. Aunque los anfitriones pidieron un tiempo muerto a 2:40 para atacar con portero-delantero, casi no crearon peligro y Dídac desbarató su mejor ocasión sobre la bocina final.