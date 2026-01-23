Jesús Velasco: "Desde el punto de vista de la finalización, hemos estado muy bien"

Jesús Velasco, seleccionador español masculino de fútbol sala. - RFEF

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol sala, Jesús Velasco, ha destacado de su equipo haber "estado muy bien" contra la selección de Eslovenia "desde el punto de vista de la finalización", a tenor de su victoria por 1-4 en la jornada 1 del Grupo C en el Campeonato de Europa.

"Satisfecho con muchas cosas, y con algunas un poco menos. Yo creo que hemos jugado un partido muy serio. Hemos tenido el acierto de, en la primera ocasión de gol, meterlo. Y yo creo que eso nos ha dado un poco de tranquilidad porque el primer partido siempre es muy peligroso, hay que coger el ritmo de la competición y eso muchas veces cuesta", afirmó Velasco en Liubliana (Eslovenia) a los medios oficiales de la UEFA.

"Desde el punto de vista de la finalización, creo que hemos estado muy bien. Hay otros aspectos que no hemos estado tan bien, pero yo creo que los vamos a ir mejorando conforme avance el torneo", subrayó el técnico de la 'Roja' tras haber debutado en esta Eurocopa con triunfo.

"La clave ha sido, claro, el primer gol; y después haber metido el segundo también. Dos goles de ventaja en fútbol sala no es nada, pero sí que te hacen jugar más cómodo y al rival ir un poquito más arriba y estar más incómodo. Entonces, seguramente ha sido ésa la clave", indicó.

Luego habló del próximo duelo ante Bielorrusia. "Es un juego parecido al que tiene Eslovenia. Un equipo muy físico, muy bueno en la transición, muy bueno en el balón parado. Pero no tenemos que dejar jugar a lo que ellos quieren. Tenemos que intentar conceder pocas contras, finalizar nuestras acciones y ahí tendremos más opciones", zanjó.