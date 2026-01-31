El Espanyol logra la cesión del delantero belga Cyril Ngonge

Archivo - Cyril Ngonge con el Nápoles - Antonio Balasco / LiveMedia / DP / AFP7 / Europa P

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero belga Cyril Ngonge jugará en el RCD Espanyol hasta final de temporada, después de que el club catalán haya llegado a un acuerdo con el Nápoles para la cesión del futbolista, primer refuerzo de invierno para el equipo blanquiazul.

Ngonge, de 25 años y que jugó cedido en el Torino en la primera mitad del curso, terminará la campaña en la entidad perica, que se reserva una opción de compra no obligatoria al final de la presente temporada.

Internacional absoluto con Bélgica, el nuevo atacante espanyolista se formó en la cantera del Club Brujas y debutó con el primer equipo en 2018. Una temporada más tarde fue cedido al PSV Eindhoven holandés y posteriormente fue traspasado al RKC Waalwijk, primero, y al Groningen, después.

En 2023, se marchó a Italia y allí continuó su carrera profesional, primero con el Hellas Verona y después con el Nápoles, con el que mantiene un contrato que le vincula hasta el 2028 y con quien logró el 'Scudetto' la pasada temporada.