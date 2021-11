El Espanyol prueba a un animado Granada y el Alavés mide su mejoría ante el necesitado Levante

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Espanyol intentará mostrar su fortaleza en casa y alejarse de la zona de peligro con una victoria ante un Granada en una línea algo más sólida, mientras que el Alavés buscará hundir abajo al Levante en su duelo directo, en partidos correspondientes a la decimotercera jornada de LaLiga Santander 2021-2022 que se disputan este sábado.

En el RCDE Stadium (14.00 horas), el Espanyol querrá volver a la senda de la victoria ante un Granada que llega animado tras una racha 'positiva' y que quiere alargar para irse al parón internacional lo más lejos posible del descenso.

El conjunto catalán ha visto frenado su buen momento con las victorias consecutivas ante su afición frente al Real Madrid y al Espanyol y sólo ha sumado dos de los siguientes nueve puntos en juego, con dos empates y una derrota, aunque mantiene cinco de colchón sobre el Cádiz, que marca el 'corte' del descenso.

Más cerca tiene el peligro el equipo de Robert Moreno, que posee once puntos, pero ocho de ellos arañados en sus últimos cuatro partidos, en los que ha sumado valiosas victorias ante Sevilla y Levante. De todos modos, no puede detenerse en este positivo momento, algo engañoso por los empates ante Osasuna y Getafe se consiguieron más allá del 90, muestra de que todavía no está sólido, y porque en caso de derrota podría caer al 'pozo'.

Sin embargo, el conjunto nazarí sí llega a Barcelona con el refuerzo de su cómoda victoria por 0-3 ante el Levante y ahora intentará sumar en un feudo donde el Espanyol se siente mucho más fuerte y donde ha conseguido once puntos, con tres victorias, dos empates y sólo la derrota ante el Atlético de Madrid.

Además, el equipo blanquiazul tendrá la buena noticia de volver a contar con su goleador, Raúl de Tomás, que se perdió por sanción la derrota del pasado domingo en Getafe, un encuentro que evidenció su importancia en el entramado ofensivo de Vicente Moreno. Javi Puado y Yangel Herrera podrían ser otras de las novedades en el once.

Por su parte, Robert Moreno sigue con los problemas en el mediocampo donde también ha caído Luis Milla, que se une a las ausencias de Gonalons y Eteki, por lo que lo más probable es que entre Monchu como única variación respecto al equipo que ganó el lunes en el Ciutat de València.

EL ALAVÉS BUSCA ALEJARSE DEL LEVANTE

Más tensión si cabe se espera en el Estadio de Mendizorrotza (18.30) donde se verán las caras en un duelo aún más directo entre un Deportivo Alavés que parece estar levantando el vuelo y un Levante que, por el contrario, no despega ni con el cambio de entrenador.

El conjunto vitoriano se ha sobrepuesto a un mal arranque liguero y ha logrado salir del descenso gracias a sumar siete puntos de los últimos nueve, con victorias seguidas ante Cádiz y Elche y un valioso empate en el Camp Nou. De todos modos, con sólo un punto de ventaja sobre el conjunto gaditano, los 'babazorros' deben seguir apretando sin dejar escapar puntos en su estadio y más ante un rival que llega mucho más urgido.

Las cosas no han empezado nada bien para un Levante que después de doce jornadas disputadas todavía no sabe lo que es ganar y al que la llegada de Javier Pereira en sustitución no ha tenido el efecto deseado tras cuatro encuentros. Los 'granotas' suman seis puntos de otros tantos empates y necesitan la victoria para no perder terreno, aunque asaltar Mendizorrotza no les sacará del descenso.

Javi Calleja tiene la baja de Ximo Navarro, cuyo puesto en el lateral sería para Aguirregabiria, y la seria duda del guardameta Pacheco, mientras que Javi Pereira no puede contar con los lesionados Roger, Clerc, Melero, Postigo y Mustafi, aunque recupera a Róber Pier, sancionado ante el Granada, y a Radoja.

--PROGRAMA DEL SÁBADO EN LA JORNADA 13 DE LALIGA SANTANDER

Espanyol - Granada. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 14.00.

Celta - Barcelona. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15.

Alavés - Levante. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30.

Real Madrid - Rayo Vallecano. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.