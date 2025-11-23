Espanyol y Sevilla pugnan por la última plaza europea en Cornellà

Archivo - Djibril Sow en el Sevilla FC-RCD Espanyol de la pasada temporada - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol tratará de defender este lunes en el RCDE Stadium (21.00 horas), en el último partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, la última de las plazas europeas frente a un Sevilla FC que aspira a arrebatársela y que busca encadenar dos victorias consecutivas por primera vez esta temporada.

El conjunto catalán se marchó al parón por selecciones sexto con 18 puntos, uno más que el Getafe, todo a pesar de perder fuelle en las últimas fechas. Tras ganar en casa del Real Oviedo (0-2) y de vencer al Elche (1-0), cedió ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (2-1) y cayó frente al Villarreal en Cornellà-El Prat (0-2).

Ahora, los de Manolo González quieren recuperar el pulso en la competición doméstica y mejorar al calor de su público, frente al que solo han ganado uno de los últimos cuatro partidos disputados y dos de los cinco celebrados -dos triunfos, un empate y dos derrotas-.

Enfrente, el cuadro nervionense rompió justo antes de la 'ventana FIFA' una racha de tres derrotas ligueras consecutivas -ante RCD Mallorca (1-3), Real Sociedad (2-1) y Atlético de Madrid (3-0)- superando a Osasuna (1-0), un duelo en el que mantuvieron la portería a cero por tercera vez esta temporada.

Con 16 unidades, el equipo de Matías Almeyda está a solo dos de su rival de este lunes, por lo que una victoria podría permitirles dormir en la sexta plaza, siempre y cuando el Getafe no gane al Elche.

Javi Puado será la única ausencia en el conjunto perico, que podrá contar con Charles Pickel, recuperado de unas molestias sufridas con su selección. Los andaluces, mientras, lamentarán las bajas de César Azpilicueta y de Tanguy Nianzou.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Espanyol - Sevilla FC. Sesma Espinosa (C.Riojano) 21.00 horas.