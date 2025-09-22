Espanyol - Valencia: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 22 septiembre 2025 17:32

   MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El RCD Espanyol regresa al RCDE Stadium tras su derrota en el Santiago Bernabéu para medirse a un renacido Valencia, que venció al Athletic Club en Mestalla el pasado sábado. El equipo blanquiazul quiere olvidar el partido ante el Real Madrid y volver al gran rendimiento ofrecido en estas primeras jornadas de Liga, que le han permitido establecerse en posiciones Champions con 10 puntos.

   POSIBLES ALINEACIONES

   RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Dolan, Kike García y Puado.

   Valencia CF: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayá; Rioja, Santamaria, Javi Guerra, Diego López; Raba y Danjuma.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Espanyol y Valencia de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el martes 23 de septiembre a las 19.00 horas en el RCDE Stadium.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los pericos y los che se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ LaLiga.

