Espanyol - Valencia: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol regresa al RCDE Stadium tras su derrota en el Santiago Bernabéu para medirse a un renacido Valencia, que venció al Athletic Club en Mestalla el pasado sábado. El equipo blanquiazul quiere olvidar el partido ante el Real Madrid y volver al gran rendimiento ofrecido en estas primeras jornadas de Liga, que le han permitido establecerse en posiciones Champions con 10 puntos.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Dolan, Kike García y Puado.

Valencia CF: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayá; Rioja, Santamaria, Javi Guerra, Diego López; Raba y Danjuma.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Espanyol y Valencia de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el martes 23 de septiembre a las 19.00 horas en el RCDE Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los che se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ LaLiga.