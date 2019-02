El espanyolista Wu Lei, elegido mejor jugador chino de 2018

Publicado 20/02/2019 17:21:46 CET

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del RCD Espanyol Wu Lei ha recogido este miércoles el premio que le acredita como mejor jugador chino del año 2018, por sus méritos hechos con su anterior club Shangai SIPG, un reconocimiento que le supone un "estímulo" para hacerlo mejor como blanquiazul en LaLiga Santander.

"Para mí este premio es un estímulo para hacerlo mejor aquí, en el Espanyol, en un ambiente muy diferente. Quiero transmitir mi fútbol y conseguir este premio otra vez en 2019", aseguró el delantero en declaraciones a los medios del RCD Espanyol recogidas por Europa Press.

Además, el asiático subrayó estar "muy contento" por recibir este premio. "Me gustaría dar las gracias a los aficionados, al cuerpo técnico del Shangai SIPG, mi anterior equipo, y a toda la gente que ha participado y ha votado en este concurso", agradeció.

Por otro lado, remarcó que su adaptación al fútbol español está siendo buena. "Desde que he llegado he notado que este club es una gran familia. Toda la gente que está alrededor del club, no solo el cuerpo técnico y los jugadores, me están ayudando para que me pueda integrar lo más rápido posible. Nos llevamos muy bien y les estoy muy agradecido", se sinceró.

De momento, Wu Lei ha jugado tres partidos como blanquiazul en LaLiga y provocó un penalti que ayudó a ganar al Rayo Vallecano (2-1). Con el Shangai SIPG jugó un total de 217 partidos oficiales con 120 goles en su haber y 66 asistencias de gol a compañeros.