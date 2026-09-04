Archivo - Estadio Movistar LaLiga estrena temporada por España con nuevas acciones urbanas que llevan el fútbol a la calle. - MOVISTAR - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movistar y LaLiga continúan reforzando su iniciativa para acercar el fútbol a los aficionados a través de una nueva edición de Estadio Movistar LaLiga, que desde hace cuatro años convierte las tiendas Movistar en puntos de encuentro entre los seguidores y las grandes estrellas de los clubes de fútbol.

Según un comunicado, durante este tiempo, casi 300.000 personas han participado en las diferentes experiencias organizadas por la iniciativa, que les han permitido conocer a sus ídolos, fotografiarse con ellos, conseguir autógrafos, participar en sorteos de camisetas y entradas, y llevarse diferentes regalos relacionados con el fútbol.

Como principal novedad de esta edición, Estadio Movistar LaLiga llevará por primera vez en algunas de las ciudades incluidas en el 'road show' parte de su propuesta de entretenimiento a espacios urbanos abiertos, "para que cualquier aficionado pueda disfrutar de la pasión por este deporte e igualmente de forma gratuita".

"Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de Movistar por ofrecer más y mejores servicios para sus clientes, acercándoles experiencias diferenciales que combinan tecnología, innovación y entretenimiento como parte del compromiso social y cultural de Telefónica", destacó el comunicado.

Además, como en años anteriores, la red de tiendas Movistar seguirá siendo puntos de encuentro de este proyecto en los que se ofrecerán a los visitantes experiencias interactivas y propuestas digitales pensadas para todos los aficionados. "La compañía refuerza su propósito de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, acercando soluciones y experiencias innovadoras a las personas a través de espacios cercanos y accesibles", afirmó la nota de prensa.

La primera de estas experiencias tendrá lugar en Málaga los días 5 y 6 de septiembre, en la Avenida de Andalucía 4-6, junto a El Corte Inglés. Allí se instalará un espacio temático donde se desarrollarán diferentes actividades relacionadas con el fútbol, ya que los asistentes podrán poner a prueba su habilidad en el octágono de precisión, medir la potencia de su disparo en el 'chutómetro', participar en un test de reflejos, fotografiarse en el espacio 'Flash Interview' o la ruleta de premios para conseguir 'merchandising' oficial de LaLiga y otros regalos.

Además, el sábado 5 de septiembre la activación contará con la presencia de Nacho Monreal, ex jugador del Málaga CF, la Real Sociedad o CA Osasuna, que visitará el recinto y atenderá a los medios de comunicación. La experiencia continuará el 9 de septiembre en la tienda Movistar de Málaga, en la Avenida de Velázquez 49, con una sesión de firma de autógrafos protagonizada por los jugadores del Málaga CF Carlos Dotor y Eneko Jauregi.

Habrá un sorteo de entradas para el partido que disputará el Málaga CF contra el Villarreal CF, y se podrá optar a una camiseta firmada por toda la plantilla del club local y recibir diferentes obsequios simplemente por acudir al evento.

Estadio Movistar LaLiga continuará su recorrido con nuevas citas previstas en A Coruña, los días 19 y 20 de septiembre, y en Santander, los días 26 y 27 de septiembre.