Eva Navarro: "Ahora vivimos el premio y la recompensa de todo lo que llevamos trabajando"

LAS ROZAS (MADRID), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delantera de la selección Eva Navarro celebra que el combinado nacional "ahora" viva "el premio y la recompensa de todo" lo trabajado en los últimos meses, tras conseguir su primer Mundial y el billete a los Juegos Olímpicos de París, aunque insiste en que son un equipo "ambicioso" que quiere "seguir haciendo historia" levantando la Liga de Naciones.

"El equipo está con muchas ganas de afrontar esa final. Es verdad que nos hemos clasificado para los Juegos, pero este equipo está trabajando muchísimo para poder llegar y cumplir. Vamos a competir muy bien ante Francia, que va a ser un rival muy complicado", afirmó Eva Navarro en una entrevista a Europa Press, antes de enfrentarse a las galas en la final de la Nations League de este miércoles (19.00).

Las pupilas de Montse Tomé pelearán por su segundo título en seis meses, en la primera edición de este torneo. "Somos un equipo muy ambicioso, queremos seguir adelante", dijo la yeclana, que recordó también la semifinal ante Países Bajos, un triunfo (3-0) que les dio el pasaporte olímpico por primera vez en la historia de la selección. "Fue un rival bastante complicado, pero nos salió muy bien el trabajo", destacó.

Un duelo que se perdió Alexia Putellas por sus problemas físicos, aunque para la murciana "es una jugadora que debe de estar" en esta concentración. "Es una líder, ayuda a las más jóvenes. Aunque no jugó en la semifinal nos ayuda mucho en los entrenamientos, es una pieza muy importante", defendió.

"Y luego esa final contra Francia va a ser un premio. Es un partido muy disputado porque tienen gente muy rápida, muy potente y estamos trabajando muy bien para poder pararlas", analizó a sus próximas rivales, sin olvidar que el objetivo de París ya está en el bolsillo. No obstante, la delantera del Atlético insistió en que la selección quiere "las dos cosas, estar en los Juegos y levantar este título".

Esta oportunidad llega después de bordar la primera estrella del combinado femenino absoluto, algo de lo que "poco a poco" son "conscientes". "Me paro a pensar lo conseguido, veo fotos por la residencia y al final dices 'hostia, hemos ganado una Copa del Mundo'. Y ahora podemos hacer historia también: conseguir la primera Nations League, y lo vamos a hacer", aseguró Navarro.

"Yo no me imaginaba ganar un Mundial, no llegaba a imaginar que se podía conseguir, porque todos los equipos que había eran muy competitivos y muy buenos", confesó la rojiblanca, aunque admitió que era "cuestión de tiempo" que España ganara un título a nivel absoluto, porque se lleva luchando mucho desde hace muchos años". "Ahora es el premio y la recompensa de todo lo que llevamos trabajando", confesó.

"TODO EL MUNDO QUIERE GANAR A ESPAÑA, NOSOTRAS PENSAMOS EN TRABAJAR"

Esta condición de campeonas del mundo y el haber dejado "el listón muy alto" convierte a España en el rival a batir. "Ahora nos toca seguir trabajando a nivel físico y mejorar para poder seguir ahí arriba. Claro que todo el mundo quiere ganar a España, quiere ganar a la campeona del mundo, como nos pasaba anteriormente con otras selecciones. Pero nosotras pensamos en trabajar, en seguir haciendo lo que estamos haciendo", argumentó.

"España es un equipo, con gente muy veterana que tira hacia arriba, que a las más jóvenes nos ayudan en todo. Somos muy fuertes en todo y después de todo lo malo que lo hemos pasado, se ve que somos un equipo", apuntó la de Yecla como las fortalezas de las españolas.

Y es que además gozan de un ambiente más "tranquilo" tras la tormenta de inestabilidad que sacudió al equipo después del Mundial que las hizo pasar por "momentos difíciles". "Estamos felices y con ganas de levantar títulos. Montse (Tomé, seleccionadora) te ayuda en todo, está muy pendiente de ti, y eso es muy bueno. Su cuerpo técnico también está trabajando mucho, individualmente también, y al final eso luego se ve reflejado. Somos un equipo", resaltó.

En el terreno personal, a Navarro le cambió "la vida" ganar el Mundial. "Es un orgullo que una persona te pare por la calle y te conozca porque eres campeona del mundo. Es un orgullo que cada vez más las personas se fijen en el fútbol femenino, somos campeonas, estoy muy contenta", indicó.

"No me esperaba tanta gente en Madrid, con el autobús, la verdad que fue un poco un 'shock', nosotras estábamos en una burbuja. Ver a toda esa gente apoyándonos es una satisfacción increíble", agregó sobre el seguimiento de los aficionados durante la celebración del trofeo en la capital.

Así, Navarro entiende que "en cuestión de meses" esto se traducirá en entradas para seguirlas en los estadios. "Es cuestión de tiempo, la gente va a venir a vernos cada vez más si seguimos haciendo historia y seguimos haciendo el trabajo que estamos haciendo a día de hoy", advirtió.

"LO PASÉ MAL CON LAS LESIONES, PERO ME HA LLEGADO LA RECOMPENSA"

La futbolista del Atlético de Madrid disfruta de uno de sus mejores momentos deportivos después de, a sus solo 23 años, haberse sobrepuesto a dos graves lesiones de rodilla. "Lo he pasado bastante mal, he trabajado muchísimo para poder estar aquí, porque a nivel técnico es muy complicado estar en una lista", manifestó.

"Al final me han llegado todas las recompensas de todo lo malo que pasé. Mentalmente tienes que estar muy bien, son lesiones de estar mucho tiempo sola, de trabajar mucho en ti, conocerte. Estar sana mentalmente es lo principal", añadió sobre los complicados procesos de recuperación que tuvo que atravesar.

A nivel nacional, Navarro apuntó que la Liga F "está creciendo más", porque "hace unos años estaba un poco así así si la comparabas con otras ligas". "Pero a día de hoy cada vez los equipos se refuerzan más y es difícil meterte en los puestos de Champions o ganar la Liga", expresó.

"Es verdad que hace un par de años o tres el Barça sí que estaba a un nivel altísimo, muy diferente al resto de equipos. Pero a día de hoy los equipos son más fuertes, le competimos más, le ponemos las cosas más difíciles. Es cuestión de tiempo que todo esté igualado", deseó la jugadora del Atlético.

Finalmente, la futbolista se marcó como próxima gran meta "ganar esta Liga de Naciones y ojalá poder ir a los Juegos" con España para cumplir "un sueño desde muy 'pequeñita'", además de participar en una Eurocopa absoluta. "Y a nivel de club, quiero estar en puestos de Champions, el Atleti se lo merece", sentenció.