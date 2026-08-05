Eva Olid, nueva entrenadora del Manchester United Femenino

Archivo - La entrenadora española Eva Olid, en su etapa al frente del Hearts escocés. - Europa Press/Contacto/Alex Todd - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La técnica catalana Eva Olid se convirtió este miércoles en la nueva entrenadora del Manchester United Femenino, firmando un contrato por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028, según un comunicado del club inglés.

"El Manchester United se complace en anunciar que Eva Olid ha sido nombrada entrenadora del Manchester United Femenino. La entrenadora, de 40 años, ha firmado un contrato hasta junio de 2028, con opción a prorrogarlo un año más", informó la entidad.

El United elige a la entrenadora de Sabadell para reemplazar a Marc Skinner e iniciar una nueva etapa con "una visión clara de crecimiento y de éxito sostenibles a largo plazo". Olid firmó en 2021 por el Hearts escocés y consiguió llevarlo a la final de la Copa en 2024 y el curso pasado conquistó la Liga.

Así, el United destacó la "reputación como líder innovadora" de la entrenadora catalana. "Desempeñó un papel fundamental en la transformación del club, llevando al Hearts desde la segunda división del fútbol escocés hasta un histórico primer título de Liga", relató el comunicado sobre Olid, que además fue reconocida como Entrenadora del Año en Escocia.