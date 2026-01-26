Everton y Leeds cierran con un empate la jornada Premier

Pascal Struijk y Thierno Barry en el Everton-Leeds United - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Everton ha rescatado un punto ante el Leeds United (1-1) en el último partido de la vigésima tercera jornada de la Premier League, un resultado que le hace perder terreno en la lucha por acercarse a los puestos europeos.

En el Hill Dickinson Stadium, James Justin inauguró el marcador antes de que se cumpliese la primera media hora, y los 'Toffees' no empataron hasta el 76, cuando el exdelantero del Villarreal Thierno Barry remató a la perfección un centro raso al área.

De esta manera, los de David Moyes suman por tercera jornada consecutiva y suman 33 puntos, a cuatro de la quinta posición del Chelsea. El Leeds, por su parte, es decimosexto con 26 unidades, seis más que la zona de descenso.