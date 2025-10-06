Fabio Cannavaro, nuevo seleccionador de Uzbekistán

Archivo - El exfutbolista y técnico Fabio Cannavaro, en su etapa como entrenador del Dinamo de Zagreb. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y técnico italiano Fabio Cannavaro fue nombrado este lunes nuevo seleccionador de Uzbekistán, combinado asiático al que dirigirá camino al próximo Mundial de 2026, el primero en la historia de esta selección y que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, según un comunicado.

"La Federación de Fútbol de Uzbekistán ha firmado un contrato con Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006 y uno de los mejores defensas de la era moderna. El técnico italiano dirigirá a nuestra selección nacional en la preparación del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México", informó la entidad en sus redes sociales.

El italiano, de 52 años, comienza este nuevo reto después de estar a cargo en la última temporada del Udinese y del Dinamo de Zagreb, jugando Champions en el conjunto croata. Antes, comenzó su carrera en los banquillos como primer entrenador en el GZ Evergrande chino y ha pasado por el Al-Nassr saudí, el TJ Qaunjian chino, la selección china y el Benevento italiano.

Cannavaro estará acompañado en su 'staff' técnico en la selección uzbeka por Eugenio Albarella, ex de la selección de Japón, la Juventus, el Udinese y el Dinamo de Zagreb, donde ya trabajó con el italiano, como asistente; Francesco Troise como preparador físico; y Antonio Chimenti como entrenador de porteros.