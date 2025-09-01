FASFE pide a FIFA "rechazar cualquier intento de trasladar partidos nacionales al extranjero"

Archivo - El atacante del FC Barcelona Lamine Yamal encara al lateral izquierdo del Villarreal CF Sergi Cardona en el Estadi Olimpic Lluis Companys. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), junto a otros colectivos de aficionados al fútbol, pidió a la FIFA "rechazar cualquier intento de trasladar los partidos nacionales al extranjero", tras los planes iniciados por LaLiga y la Serie A de trasladar partidos a Estados Unidos y Australia, según un comunicado.

"Football Supporters Europe (FSE), el Independent Supporters Council (ISC, Norteamérica), la Football Supporters Association Australia (FSA Australia) y FASFE-Accionistas y Socios del Fútbol Español enviamos una carta al Secretario General de la FIFA, Mattias Grafström, manifestando nuestra firme oposición a las propuestas que permitirían que partidos de ligas nacionales se celebren en el extranjero", anunció la entidad.

En la carta enviada a FIFA, expresaron su "seria preocupación por los recientes planes de LaLiga y la Serie A de trasladar partidos a Estados Unidos y Australia". Las entidades entienden que si se llevan a cabo "socavarían la integridad deportiva al alterar el equilibrio entre partidos de ida y vuelta en las ligas".

"Priorizarían los intereses comerciales sobre los valores deportivos, reduciendo a los clubes a productos de entretenimiento desvinculados de sus tradiciones y comunidades; y alienarían a la afición local y erosionarían la identidad cultural de los clubes de fútbol en los destinos de los partidos deslocalizados", agregó el comunicado.

Desde FASFE defienden que estas propuestas contradicen directamente los Artículos 3 y 6 del Reglamento de Partidos Internacionales de FIFA, que "exige que las competiciones nacionales oficiales se disputen en el territorio de su federación nacional".

Por ello, instaron a FIFA a "cumplir y hacer cumplir este reglamento", a "rechazar cualquier intento de trasladar los partidos nacionales al extranjero" y a "salvaguardar los fundamentos comunitarios, culturales y deportivos del fútbol a nivel mundial".

En nombre de los firmantes de la carta enviada a FIFA, Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe, declaró que "deslocalizar los partidos de ligas nacionales al extranjero sentaría un precedente peligroso, despojando a los clubes de sus raíces y socavando la confianza de la afición". "FIFA debe adoptar una postura clara para proteger la integridad y la identidad del fútbol nacional", agregó.

"Quienes están detrás de las propuestas afirman que solo les interesa un evento único, afirmación que rechazamos. De permitirse, esto abriría una caja de Pandora para el fútbol. Los intereses comerciales miopes no pueden anteponerse a la protección del fútbol nacional y de las comunidades de las que surgieron nuestros clubes", defendió.

Finalmente, reafirmó su "compromiso con el diálogo constructivo" con FIFA, UEFA, CONCACAF, AFC y resto de actores implicados, con el objetivo común de "salvaguardar la integridad a largo plazo, las raíces comunitarias y la identidad del fútbol mundial".