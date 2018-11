Favre: "Espero a un Atlético más agresivo y enrabietado"

Actualizado 05/11/2018 19:04:32 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Borussia Dortmund, Lucien Favre, confesó que espera a un Atlético de Madrid "más agresivo" y "enrabietado" en el encuentro de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, que se disputa este martes en el Wanda Metropolitano, que en el precedente reciente en Alemania, aunque matizó que el 4-0 es "cosa del pasado".

"Cuento con que el Atlético juegue más agresivo y más intenso que en Dortmund. El partido se decidió por pequeños detalles, porque nunca llegamos a dominar los 90 minutos. Tal vez estará más enrabietado, pero del partido de Dortmund ya hace 15 días, es una cuestión del pasado", manifestó en rueda de prensa.

Lucien Favre justificó la derrota del conjunto colchonero pese a lo abultado del tanteador. "Eso le puede pasar a cualquier equipo. Evidentemente el Atlético no está acostumbrado a un 4-0, pero, si analizamos bien el partido, fue bastante duro. Va ser muy difícil para nosotros, lo sabemos y tenemos que prepararnos muy bien", indicó.

En este sentido, calificó al equipo madrileño como "uno de los mejores equipos en Europa", y a su técnico, Diego Pablo 'El Cholo' Simeone, como "uno de los mejores del mundo". "Lo ha demostrado en la Liga española y en la Liga de Campeones. Es un rival de los grandes", sentenció.

El técnico suizo, que aseguró no estar pensando aún en llevar a cabo rotaciones ante el clásico de la Bundesliga contra el Bayern de Múnich, dijo que sigue a Marco Reus desde su etapa en Moenchengladbach, donde jugaba en la banda derecha, pero que a él le gusta más que juegue "descolgado de los delanteros".

Por su parte, el portero suizo Roman Burki confía en volver a mantener la portería "a cero". "No tengo que mirar las estadísticas para mantener la portería a cero. Hasta ahora ha sido así y espero que mañana se repita. En Dortmund mantuvimos la calma y después salimos al contraataque. No me importa los compañeros que tenga delante, son todos jugadores de primer nivel y lo único que tenemos que hacer es que la comunicación funcione", comentó.