El FC Badalona Women, campeón de la Liga Futura Moeve - LIGA F

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Badalona Women se ha proclamado campeón de la primera edición del Trofeo Liga Futura Moeve, torneo que reúne a los conjuntos alevines femeninos de las mejores canteras españolas, después de imponerse este domingo en la tanda de penaltis de la final, disputada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla, al Atlético de Madrid (0-0, 7-6 en la tanda).

Los dos equipos, que ya se enfrentaron en la fase de grupos con triunfo del conjunto catalán (0-1), volvieron a citarse en la ciudad deportiva del Sevilla FC, con las madrileñas buscando a Raquel Arranz y a Lara Blázquez y el cuadro barcelonés fiándolo todo a Amalia Garewal.

Jana Vílchez estuvo a punto de anotar de falta directa para las catalanas, y Juliet Ye volvió a probar fortuna con un potente lanzamiento lejano que se marchó alto. Júlia Irurtia lo siguió intentando, pero la zaga rojiblanca neutralizaba cualquier incursión. Antes del descanso, Amaia Yago tuvo la última de las colchoneras con un zapatazo que se fue por encima del larguero.

En la segunda mitad, la catalana Daniella García, la más activa de los segundos 45 minutos, estuvo cerca de anotar con un potente disparo que obligó a reaccionar a Gretta Suárez, que evitó el tanto con una gran estirada. También lo intentó Queralt Solans, que obligó a actuar de nuevo a la guardameta rojiblanca. Además, Amalia Garewal estuvo cerca de sorprender con un lanzamiento que se marchó por encima del travesaño.

La última ocasión fue para las madrileñas, pero Leia Jurado salvó a su equipo. Así, todo tuvo que resolverse en la tanda de penaltis, donde Lara Blázquez falló el último lanzamiento para las colchoneras.