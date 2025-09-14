FC Barcelona y Atlético siguen con su pleno y el Real Madrid se estrena con trabajo en la Liga F

Aitana Bonmatí celebra uno de sus goles ante el DUX Logroño en la Liga F 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid continúan en el coliderato de la Liga F Moeve 2025-2026 después de sumar sus terceras victorias consecutivas ante el DUX Logroño (4-0) y el Levante UD (4-0), respectivamente, mientras que el Real Madrid estrenó su casillero de triunfos en el derbi ante el Madrid CFF (2-1).

El conjunto blaugrana y el rojiblanco se mantienen como los únicos capaces del campeonato doméstico en haber sumado los nueve puntos que se han disputado, y lo han hecho además demostrando un buen potencial ofensivo para ser también los dos mejores ataques.

El Barça, después de hacer 16 goles en sus dos primeros encuentros, bajó un tanto su voracidad en su goleada en el Johan Cruyff ante el recién ascendido DUX Logroño, que comenzó a claudicar con un fulgurante doblete pasada la veintena de minutos de Aitana Bonmatí, uno de ellos de bella factura. Ewa Pajor sentenció antes del descanso y Kika Nazareth cerró la goleada en la segunda mitad.

También se impuso por 4-0 el Atlético de Madrid, que ya suma 11 goles, al Levante UD en Alcalá de Henares. El técnico Víctor Martín rotó tras el compromiso de Champions en Suecia y pensando en la vuelta del jueves y su equipo funcionó bien ante el 'granota'. Amaiur Sarriegi abrió pronto el marcador y tras el descanso, Luany, que ha comenzado la temporada con acierto goleador, y Julia Bartel sentenciaron, antes de que Andrea Medina completase el marcador en el añadido.

Por su parte, el Real Madrid inauguró por fin su casillero de victorias, aunque se mantiene a cinco puntos de sus dos rivales. Lo hizo con mucho trabajo en el derbi ante el Madrid CFF tras un partido donde Pau Quesada también rotó mucho por la Champions y donde todo se decidió entre el minuto 17 y el 34. Alba Redondo hizo el 1-0, Ángela Sosa empató rápidamente y Caroline Weir terminando dando la victoria a un equipo madridista que sufrió hasta el pitido final.

El equipo merengue sigue por detrás también de un numeroso grupo de cuatro equipos que tienen un punto más, aunque de todos ellos sólo ganaron la Real Sociedad, 3-0 al Sevilla, y el Deportivo ABANCA, 1-0 a un Athletic Club que no termina de despegar con Javi Lerga en el banquillo. Por su parte, el Costa Adeje Tenerife y el FC Badalona Women empataron sin goles ante el RCD Espanyol y la SD Eibar, respectivamente. La tercera jornada de la Liga F se completó con el empate a un gol entre el recién ascendido Alhama CF El Pozo y el Granada CF.