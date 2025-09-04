El FC Barcelona-Getafe CF cerrará el domingo 21 la jornada 5 de LaLiga EA Sports

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
LaLiga anunció este jueves los horarios de la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-2026, que se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, y con el partido entre el FC Barcelona y el Getafe CF cerrándola a las 21.00 horas.
Además, el Real Madrid recibirá un día antes en el Estadio Santiago Bernabéu al RCD Espanyol, en un partido programado a las 16.15 horas, mismo horario en el que jugará también el domingo el Atlético de Madrid en su visita al RCD Mallorca.
--HORARIOS DE LA JORNADA 5 DE LALIGA EA SPORTS.
-Viernes 19 de septiembre.
Real Betis vs Real Sociedad 21.00.
-Sábado 20.
Girona FC - Levante UD 14.00.
Real Madrid - RCD Espanyol 16.15.
Deportivo Alavés - Sevilla FC 18.30.
Villarreal CF - CA Osasuna 18.30.
Valencia CF - Athletic Club 21.00.
-Domingo 21.
Rayo Vallecano - RC Celta 14.00.
RCD Mallorca - Atlético de Madrid 16.15.
Elche CF - Real Oviedo 18.30.
FC Barcelona - Getafe CF 21.00.